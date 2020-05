Carrefour Brasil faz parceria com startup para qualificar 25 mil profissionais de TI

Os talentos que se destacarem ao longo do curso poderão ser contratos pela companhia (foto: StartupStockPhotos/Pixabay )



Para gerar novas oportunidades de emprego por meio da qualificação, o Grupo Carrefour Brasil fechou uma parceria com a Digital Innovation One - startup de ecossistema open education do país em desenvolvimento de software - e irá oferecer dois programas de treinamento gratuitos voltados aos interessados em melhorar a sua capacitação profissional. Ao todo, serão 25 mil vagas em todo o país. Os alunos vão poder conhecer todas as tecnologias usadas pela companhia ao longo do curso. fechou uma parceria com a- startup de ecossistema open education do país em desenvolvimento de software - e irá oferecervoltados aos interessados em melhorar a sua. Ao todo, serãoOs alunos vão poder conhecer todas as tecnologias usadas pela companhia ao longo do curso.





Dentro dessa ação, um desses bootcamps (programas de treinamento) será organizado pela própria rede varejista da companhia, que pretende promover o impacto social ao patrocinar essas aulas por meio do estímulo ao desenvolvimento profissional e da inclusão digital. A outra parte desses cursos será destinada aos sistemas utilizados pelo braço financeiro do grupo, o Banco Carrefour.



Os melhores talentos em destaque ao longo do curso poderão ser recomendados para contratação junto à companhia.





certificado de conclusão. As vagas são limitadas, com inscrições gratuitas pelos links Backend Developer Carrefour ( ( Todos os alunos receberão umAsBackend Developer Carrefour ( ( https://digitalinnovation.one/bootcamps/backend-developer-carrefour ) e Fullstack Developer Banco Carrefour ( https://digitalinnovation.one/bootcamps/fullstack-developer-banco-carrefour



Entre as tecnologias que serão ensinadas por meio da parceria, destacam-se o HTML, CSS, JavaScript, Java, .NET, Angular e Node.js.





O CIO do Carrefour, Paulo Henrique Farroco, destaca que a cultura da companhia é centrada no cliente e no impacto social positivo. Dessa forma, a empresa pretende impactar a sociedade para potencializar a formação de talentos em tecnologia e apoiar o desenvolvimento econômico do país. "Identificamos que a área tecnológica vai gerar grandes oportunidades e, por isso, nos juntamos com a Digital Innovation One para promover essas bolsas digitais e potencializar o aumento das de pessoas no mercado de trabalho".





Para Jose Manuel Silva, CIO e COO do Banco Carrefour, esta é uma grande oportunidade para a instituição ir além de um grande impacto positivo nos negócios e gerar mais oportunidades para a sociedade. "Além de criar e executar rápido sempre pensando em nossos clientes, nós nos colocamos um outro desafio importante, que é estar aberto para trocar ideias e experiências com a comunidade. Por isso, tudo o que poderemos aprender nessa parceria com a Digital Innovation One será, sem sombra de dúvida, um ativo enorme para todos nós".





Sobre a Digital Innovation One



Fundada em 2018, a Digital Innovation One é a primeira plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico regional.





Atualmente o ecossistema da startup conta com mais de 120 mil desenvolvedores de software, 160 instituições de ensino, 20 embaixadores, 450 mentores/professores e mais de 1 mil empresas conectadas por meio dos programas educacionais.





Sobre o Banco Carrefour

O Banco Carrefour, parte do Grupo Carrefour Brasil, é o único banco próprio de um varejista no país e um dos maiores emissores de cartão de crédito dentro do mercado brasileiro. Atualmente, a instituição conta, além dos cartões Carrefour e Atacadão, com um portfólio variado de produtos financeiros, que envolve empréstimos, seguros, entre outros. Ao todo, são mais de 700 colaboradores do banco e outros mais de 3 mil profissionais de atendimento e vendas que fazem parte da instituição financeira.





Sobre o Grupo Carrefour Brasil



Há 45 anos no país, o Grupo Carrefour Brasil é líder de mercado de distribuição de alimentos. A partir de uma plataforma omnicanal e multiformato, reúne operações de varejo e Cash & Carry, além do Banco Carrefour e de sua divisão imobiliária, o Carrefour Property.



Atualmente, conta com os formatos Carrefour (hipermercado), Carrefour Bairro e Carrefour Market (supermercado), Carrefour Express (varejo de proximidade), Carrefour.com (e-commerce), Atacadão (atacado e atacado de autosserviço), além de postos de combustíveis e drogarias.



Presente em todos os estados e Distrito Federal, sua operação já abrange mais de 690 pontos de vendas. Com faturamento de R$ 62,2 bilhões em 2019 e mais de 87 mil colaboradores no Brasil, a empresa é a segunda maior operação dentre os países nos quais o Grupo Carrefour opera. A companhia se destaca ainda por ser uma das maiores empregadoras privadas do país.