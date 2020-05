Sedes DF publica resultado da primeira etapa para candidatos a especialista

Secretária de Desenvolvimento Social (foto: Divulgação/Agência Brasília ) A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes/DF), antiga SEDESTMIDH, divulgou resultados definitivos e preliminares referentes ao cargo de especialista em assistência social no Diário Oficial local (DODF), em edição extra desta segunda-feira (25/5).





De acordo com a publicação, estão disponíveis para consulta o resultado definitivo da prova discursiva dos candidatos a especialista em assistência social nas especialidades de administração, comunicação social e pedagogia. Há ainda o resultado final preliminar do para as áreas de administração, ciências contábeis, comunicação social, economia, estatística e nutrição.





A Sedes ainda disponibilizou o resultado preliminar da primeira etapa dos candidatos aprovados nas especialidades educador social, direito e legislação, pedagogia, psicologia e serviço social.





O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo no site do Ibrae , banca organizadora do concurso, entre 0h do dia 27 de maio as 23h59 de 29 de maio.









Técnicos