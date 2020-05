PM e CBM da Bahia retomam concurso com 1.250 vagas

(foto: Divulgação/Exército ) Suspenso desde fevereiro, devido a um entrave na Justiça , a Polícia e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (PMBA e CBM/BA) decidiram, nesta terça-feira (19/5), retomar o concurso público para o curso de formação de soldados. No total, são oferecidas 1.250 oportunidades, que exigem nível médio de formação.





As provas já foram aplicadas em janeiro para os 112.335 candidatos inscritos no certame, mas a divulgação do resultado da etapa estava pendente. Agora, com um novo cronograma provisório oficial de atividades, há datas estabelecidas até julho deste ano, com divulgações sobre recursos e resultados das provas objetivas e discursivas aplicadas éla banca organizadora, o IBFC.





Mas ainda faltam datas para a realização dos exames pré-admissionais (avaliação psicológica e exames médicos-odontológicos), teste de aptidão física e exame de documentação e investigação social, todos previstos no edital de abertura. Depois dessas etapas, o candidato ainda se tornará aluno do curso de formação.





O concurso

Para a PM são destinadas mil vagas, sendo 900 para homens e apenas 100 para mulheres. Já para o Corpo de Bombeiros são 250 oportunidades, sendo 207 para homens e apenas 43 para mulheres.





Para concorrer foi preciso ainda ter no mínimo 18 anos e no máximo de 30 anos de idade, completos na data fixada para matrícula no curso de formação; estatura mínima de 1,60m para homens, e 1,55m para mulheres; além de Carteira Nacional de Habilitação, de categoria B. 8





Depois dessas etapas, o candidato se tornará aluno do curso de formação e receberá, a título de bolsa, o equivalente a um salário mínimo (R$ 998). Já a remuneração, após a aprovação no curso, é de até R$ 3.410,68, com gratificações, para 40h semanais de jornada de trabalho.