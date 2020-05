Exército prorroga cronograma de concurso com mais de 156 mil inscritos

(foto: Divulgação Exército )





As inscrições já se encerraram. O Exército contabilizou 156.121 inscrições. Para se candidatar foi necessário ter nível médio completo, além de ter, no mínimo, 17 anos e, no máximo, 24 anos de idade, com exceção das áreas de Saúde e Música, cuja idade máxima será de 26 anos, entre outros requisitos.





Há chances para diversas áreas:





Área geral: 900 para os candidatos do sexo masculino, sendo 180 vagas destinadas à cota de negros;

Área geral: 100 para as candidatas do sexo feminino, sendo 20 vagas destinadas à cota de negros

Músicos: 45 vagas

Área de Saúde: 55 vagas, sendo 11 destinadas à cota de negros, de ambos os sexos.





A área geral oferece chances para infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicação, Material Bélico - Manutenção de Viatura Auto, Material Bélico - Manutenção de Armamento, Material Bélico - Mecânico Operador, Material Bélico - Manutenção de Viatura Blindada, Manutenção de Comunicações, Topografia, Intendência, Aviação-Manutenção.





As chances para músicos são destinadas a Clarineta em MIB/Clarineta em SIB, Flauta em Dó/Flautim em Dó, Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB, Saxofone em MIB/Saxofone em SIB, Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda, Trombone Tenor em SIB (de vara), Trombone Baixo em SIB (de vara), Trompa em Fá, Trompete em MIB/SIB - Cornetim em SIB / Flueglhorne em SIB, Tuba em MIB/Tuba em SIB. Saiba mais aqui.

O Exército Brasileiro, por meio do Departamento de Ensino e Cultura (DECEx), resolveu prorrogar todo o calendário oficial do concurso que oferece 1.100 vagas para ingresso na Escola de Sargento das Armas, das áreas geral, música e saúde. Entre as datas alteradas está o dia de aplicação dos exames intelectuais, antes previstos para 12 de julho e agora deverão ser realizados em 30 de agosto. A retificação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (18/5),