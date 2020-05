Vivo tem 130 vagas em aberto, inclusive para BH

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Vivo continua atuando para garantir o funcionamento remoto do país. Como parte importante das atividades consideradas essenciais durante esta pandemia, segue tanto atendendo à demanda de seus clientes, como também com os seus processos seletivos. Só nos meses de abril e maio, a empresa contratou remotamente mais de 400 colaboradores de diversos setores, incluindo as áreas administrativas.



No momento, está em busca de analistas, consultores, especialistas e gerentes para preencher mais de 130 vagas abertas.



Todas as etapas do processo seletivo na Vivo, desde o recrutamento até a admissão, são feitas por meio de ferramentas digitais.



A iniciativa, adotada há cerca de dois anos pela companhia, ganhou um reforço diante da pandemia: na admissão, a assinatura do contrato foi feita de forma digital e o processo de integração com a equipe está sendo feito virtualmente, por meio de uma conferência na qual os novos colaboradores são recebidos por um executivo da empresa e pelo time da área de pessoas.





"Sabemos que não é um momento fácil, estamos todos aprendendo, junto com nossas equipes e famílias, a viver o distanciamento social e a trabalhar remotamente o tempo todo. Por isso, competências como empatia, colaboração, adaptabilidade, espírito de dono e confiança são consideradas diferenciais nos nossos processos seletivos. Além disso, temos o compromisso com uma cultura mais inclusiva, valorizando profissionais com diversidade de pensamentos, de ideias e de experiencias", destaca Niva Ribeiro, VP de pessoas da Vivo.





Os profissionais interessados terão acesso a uma empresa que pratica a cultura de inovação e a melhorar experiência do cliente, em um ambiente em constante transformação e com desafios constantes.



Para entrar no clima, há uma estratégia forte de desenvolvimento e aprendizagem para todos os colaboradores e também para a liderança, com práticas ágeis, metodologia lean e autoconhecimento. Para as novas vagas, o salário é compatível com o que é oferecido no mercado.



Entre os benefícios, estão celular corporativo com plano de voz e dados, vale-refeição e transporte, plano de saúde, seguro de vida, day off de aniversário. Os benefícios variam de acordo com o cargo.





há vagas para outras cidades, como Brasília, Recife, Goiânia, Bauru (SP), Belo Horizonte, Feira de Santana (BA), Fortaleza, Maringá (PR), Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP), São Luís e Sinop (MT).



Para concorrer a uma das vagas, os interessados podem acessar o vivo.gupy.io e fazer o cadastro.



Cuidados internos para a saúde e o bem-estar no combate ao novo coronavírus





A empresa implementou uma série de iniciativas para assegurar a qualidade de vida e bem-estar de seus colaboradores durante o período de pandemia. Além de adotar todas as recomendações apresentadas pelo Ministério da Saúde e instruir os cerca de 33 mil funcionários diretos a seguirem as práticas sugeridas, boa parte de seus colaboradores (cerca de 20 mil pessoas) está em home office, inclusive a operação de call center.





O serviço de Pronto Atendimento Virtual - Telemedicina foi disponibilizado para os funcionários e seus dependentes no plano de saúde.



A empresa oferece ainda o programa "Conte Comigo" para atendimentos relacionados a aspectos sociais, psicológicos e psicopedagógicos.