Site de recrutamento digital cria área exclusiva para quem teve cargo afetado pela pandemia

A Connekt, plataforma que atua no setor de recrutamento digital, criou uma sessão exclusiva para profissionais que tiveram seus cargos afetados pela pandemia de coronavírus ou procuram um novo emprego a um longo tempo, o Reconnektados.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), até fevereiro existiam mais de 12,3 milhões de desempregados no Brasil. Para os próximos meses, as previsões são de que a alta taxa de 11,6% de desemprego aumente ainda mais em decorrência da crise financeira gerada pela Covid-19. Pensando nisso, o Reconnektados foi criado como uma tentativa de conectar os profissionais que estão sendo demitidos ou estão tendo seus contratos congelados com empresas que ainda estão contratando. %u201CNosso objetivo com isso é nos tornarmos um canal que não só disponibiliza vagas, mas que também pensa na empregabilidade do país%u201D, explica Celson Hupfer, CEO da startup. Para se inscrever, candidato deve se cadastrar no link http://conteudo.connekt.com.br/reconnektados#rd-column-k90e13o8. Empresas interessadas em receber perfis de candidatos também podem se cadastrar gratuitamente no mesmo link. A plataforma oferece estrutura para entrevista digital em vídeo, um sistema de matching digital usando algoritmos e testes comportamentais e de habilidades específicas online.