Seplag/MG lança concurso público 40 vagas e salário de R$ 5,4 mil

(foto: Divulgação/Gov RS ) Um novo concurso público foi aberto pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag/MG) para provimento de cargos da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Segundo o edital de abertura, divulgado pela Fundação Cefet Minas, são oferecidas 40 vagas, com remuneração do cargo é de R$ 5.451,65.





O concurso é dividido em duas etapas:

Primeira etapa: Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 (Enem 2020), para ao curso de graduação em administração pública (Csap), ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro;





Segunda etapa: curso de graduação em administração pública (Csap), ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, de caráter eliminatório.





A escolaridade mínima exigida para ingresso no cargo da carreira de EPPGG, nível 1, grau A, é o nível superior, conferido pelo diploma do Curso de Graduação em Administração Pública (Csap), ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho,da Fundação João Pinheiro





O edital ressalta que toda informação correspondente ao Enem 2020, deverá ser buscada junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), subordinado ao Ministério da Educação (Mec), responsável por sua realização.





concurso.fundacaocefetminas.org.br.



São condições para inscrição ter o número de CPF e o número de inscrição no Enem 2020. As inscrições poderão ser feitas entre 1º de julho e 19 de agosto, considerando o horário oficial de Brasília –Distrito Federal, pelo site concurso.fundacaocefetminas.org.br.





O edital reserva 10% das vagas a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 20% a candidatos negros.





As provas objetivas e de redação do Enem 2020, que constituem a primeira etapa do concurso, dever ser realizadas nos dias 11 e 18 de outubro.