Abin convoca aprovados para matrícula no curso de formação

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), tornou pública, no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (29/9), a convocação para a terceira turma do Curso de Formação em Inteligência (CFI).





O candidato convocado por este edital deverá acessar a página do concurso no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora, para ter conhecimento de seu código identificador.





A matrícula no CFI será efetuada, exclusivamente, via internet, no período das 9 horas do dia 30 de setembro às 16 horas do dia 2 de outubro. Para realizar a matrícula, o candidato deverá preencher a ficha de matrícula, o Termo de Declaração de Responsabilidade e de Opção para recebimento do auxílio financeiro, o currículo e a ficha de cadastro.





O curso é mais uma etapa do concurso público aberto de 2018 destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cargos de oficial de inteligência, de oficial técnico de inteligência e de agente de inteligência. As remunerações são de R$ 16.620,46 (oficial), R$ 15.312,74 (oficial Técnico) e R$ 6.302,23 (agente).





Em julho, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) anunciou a prorrogação, por mais dois anos, do prazo de validade do concurso. O documento foi assinado pelo diretor do órgão.





A convocação de 75 candidatos aprovados e não convocados no concurso público do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para o quadro de pessoal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) já havia sido autorizada pelo Ministério da Economia no início deste mês.