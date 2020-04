Amazul reabre inscrições de seleção para assistentes administrativos

(foto: Amazul/Divulgação )

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) publicou novo edital no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (20/4), retificando os requisitos mínimos para o cargo de assistente administrativo, do processo seletivo simplificado lançado em janeiro deste ano. E, mesmo com as provas adiadas devido ao coronavírus ( medida adotada em março ), a A mazul resolveu reabrir o prazo de inscrições apenas para o cargo em questão a partir de hoje.O cargo de assistente administrativo exige Ensino Médio completo e habilitação profissional técnica de nível médio em administração (mínimo de 1.500 horas), pé exigido ainda domínio do pacote Office. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 3.859,98. São oferecidas 30 vagas para formação de cadastro reserva.Ao todo, a seleção oferece 67 vagas, e formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez, ate o limite máximo de dois anos.As provas objetivas de múltipla escolha e discursivas seriam realizadas na cidade de São Paulo/SP, capital, com data inicialmente prevista para o dia 8 de marco.A seleção está sob a organização do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).