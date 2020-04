Crefito da 4 Região lança concurso com 110 vagas de níveis médio e superior

(foto: Divulgação/Prefeitura de Caragatatuba ) O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4Região (Crefito-4), com sede em Belo Horizonte/MG, abriu novo edital de concurso público. De acordo com o documento, publicado pelo Instituto Quadrix, banca organizadora da seleção, são oferecidas 110 vagas, sendo seis para preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.755,15 a R$ 3.698,40, para cargos de níveis médio e superior.





Há chances para os cargos de almoxarife, analista contábil, analista de pessoal, analista de tecnologia da informação e produtor de vídeo.





Além da remuneração, os aprovados ainda terão benefícios como:





Auxílio Alimentação ou Refeição, no valor de R$ 31,52;

Plano de Saúde (Médico, Hospitalar e Odontológico);

Assistência pré-escolar;

Vale transporte.





As inscrições devem ser feitas pelo site www.quadrix.org.br , de 21 de maio a 13 de julho. As taxas variam de R$ 80 a R$ 100.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.





Todos os candidatos serão avaliados por provas objetivas e discursivas em 16 de agosto.





A publicação do resultado definitivo da prova discursiva está previsto para ser liberado em 9 de outubro, última data prevista no calendário oficial do concurso.