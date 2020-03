Curso on-line fala sobre o futuro dos meios de trabalho em época de coronavírus

(foto: Rodrigo Porto/Divulgação)

Acontece nesta terça-feira (31), às 19h, o, eventoque reúne representantes da área da tecnologia e inovação, como integrantes de empresas de diversos segmentos, do Brasil e exterior, como a Hopper (Canadá), Ericsson (Suécia), e a Spotify (Suécia). O intuito é falar sobre o futuro do trabalho, adaptações ao home office e práticas de gestão para ajudar empreendedores e pequenos negócios a se adaptarem à transformação por que passa a humanidade diante da pandemia do coronavírus.A Ioasys, organizadora do evento, é uma empresa mineira que trabalha criando soluções para corporações e negócios que precisam se adequar à atualidade. Segundo Raphael Felicio, diretor de design e marketing da companhia, o objetivo é construir e ajudar, através desse bate papo, empresas, startups e empreendedores de diferentes segmentos com as percepções, modelos de gestão e vivência - ferramentas com as quais os convidados já trabalham."Atravessamos um momento inesperado e precisamos nos adaptar rapidamente. Por isso a importância de começarmos a construir, hoje, o legado que deixaremos para o futuro", diz Rafael.