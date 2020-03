Iges-DF abre contratação emergencial para médicos do trabalho

O Instituto de Gestão e Estratégia de Saúde do Distrito Federal (IGes-DF) divulgou novas vagas de trabalho para o cargo de médido do trabalho. As chances são de caráter emergencial e temporárias. Os profissionais terão contrato de seis meses. A remuneração é de R$ 9.952, para carga horária de 20 horas.





Para concorrer é necessário ter nível superior completo em medicina, especialiação ou pós-graduação em medicina do trabalho, possuir título de especialista em medicina do trabalho, com registro de qualifição reconhecido pelo Conselho Regional, experiência mínima de seis meses.





Os interessados devem enviar currículo para selecao@igesdf.org.br com o título "Médico do trabalho" e comprovar os requisitos.