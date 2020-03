CRT de São Paulo oferta 108 vagas em nova seleção pública

Instituto Quadrix. Um novo processo seletivo foi lançado pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT/SP) e oferta 108 vagas para os cargos de técnico administrativo, fiscal, advogado, analista administrativo e contador. A seleção está sendo organizada pelo





Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receberem remunerações variando de R$ 2.700 a R$ 5.748,10. Além da remuneração, também serão acrescidos benefícios de vale refeição de R$ 726, plano de cargos e salários e vale transporte.





As inscrições podem ser realizadas pelo site da banca a partir desta segunda-feira (23/3) até as 23h59 de 8 de junho. As taxas irão variar entre R$ 54 para os cargos de nível médio e nível técnico e R$ para nível superior. Poderão solicitar isenção inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.





Fases do concurso





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva com disciplinas de conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemática) conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional) e conhecimentos específicos.





O prazo de validade da seleção é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado fina, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.