Até R$ 6,9 mil: Prefeitura de Salvador oferta 388 vagas em nova seleção

(foto: PCGO/Divulgação) Prefeitura de Salvador , na Bahia tornou público nesta segunda-feira (23/3) o edital de recrutamento para contratação temporária de profissionais de saúde para desempenhar atividades no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O objetivo da seleção é para compor equipe necessária às ações de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19.





Estão sendo ofertadas 388 vagas para médico infectologista, médico clínico, sanitarista, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico bioquímico, técnico em laboratório e técnico em enfermagem. As jornadas de trabalho vão de 24 a 40 horas semanais para os aprovados receberem remunerações variando de R$ 1.689,95 a R$ 6.942,48.





De acordo com o edital, considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), não serão permitidas inscrições de candidatos:





a) Que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade;

b) Que tenham histórico de doenças respiratórias e doenças crônicas;

c) Que utilizam medicamentos imunossupressores; e

d) Candidatas grávidas.





Inscrição e seleção





As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, a partir desta segunda-feira (23/3) até as 23:59 h do dia 25 de março. Não haverá taxa de inscrição. Os candidatos serão avaliados por análise curricular. Durante as inscrições, será preciso anexar os documentos exigidos:





Diploma ou certificado de conclusão do curso, acompanhado do Histórico Escolar

Residência clínica ou título de especialista com registro de qualificação de especialista;





Registro no respectivo conselho de classe; e





Diploma ou certificado de conclusão do curso específico de pós graduação em grau de especialização, acompanhado do histórico escolar.





O prazo de validade será de seis meses contados a partir da data da publicação da homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.