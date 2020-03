PMPR e CBM/PR lançam concurso público com 2.400 vagas de nível médio

De acordo com o edital, o salário varia de R$ 1.933,63 a R$ 4.263,67 (foto: Divulgação/PMPR)

Em meio a uma avalanche de suspensões de concursos públicos, a Polícia Militar (PMPR) e o Corpo de Bombeiros do Paraná (CBM/PR) nos dá uma ótima notícia para divulgar! Um novo concurso público foi lançado, e com muitas vagas. São 2400 vagas abertas, sendo 2 mil para soldado policial militar e 400 para soldado bombeiro militar. Os postos exigem nível médio de formação escolar.

De acordo com o edital, o salário varia de R$ 1.933,63 a R$ 4.263,67. Para concorrer ainda é necessário ter no máximo 30 anos de idade na data do primeiro dia de inscrição.

Os aprovados a PM poderão ser lotados em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel; já os classificados a bombeiro poderão trabalhar em Curitiba, Londrina e Cascavel.

Os interessados em concorrer deverão fazer um pré-cadastro no portal do candidato no site do núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), a banca organizadora da seleção. A inscrição deverá ser feita, exclusivamente, via internet, a partir do dia 1 de abril até as 17h do dia 4 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 100. O pagamento poderá ser feito até o dia 5 de maio. As solicitações de isenção deverão ser realizadas de 1º a 13 de abril.



Fases do concurso

Os candidatos inscritos serão submetidos a prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os testes serão aplicados em 28 de junho, a partir das 13h, com duração máxima de cinco horas, e serão feitos preferencialmente nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Serão cobrados conhecimentos em língua portuguesa, raciocínio matemático, geografia, história, informática e legislação.

Haverá ainda provas de habilidades específicas, de caráter eliminatório, constituída por exame de capacidade física, exame de sanidade física, avaliação psicológica e investigação social.

Segundo a banca organizadora do concurso, porém, as datas das etapas poderão ser alteradas em decorrência das medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, conforme estabelece o subitem 20.4 do edital de abertura.