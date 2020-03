Coronavírus: veja quais concursos estão suspensos até o momento

(foto: USP Imagens/Divulgação) Veja algumas suspensões confirmadas e acompanhe a atualização desta matéria: A pandemia de coronavírus no Brasil já afeta os concursos públicos de diversos estados. A orientação de especialistas e da Organização Mundial de Saúde é para que a população evite aglomerações e ambientes fechados. Dessa forma, várias seleções estão suspensas para evitar desencadear a doença Covid-19.





Suspensos





Procuradoria-Geral do DF: O Cebraspe e a PGDF informaram que O Cebraspe e a PGDF informaram que estão adiadas as provas objetivas , para todos os cargos, e a prova discursiva, somente para os cargos de Analista Jurídico, referentes ao concurso público para o provimento de 100 vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de analistas e técnicos, que ocorreriam neste domingo, dia 22 de março de 2020. Segundo o comunicado, um novo cronograma do concurso será divulgado oportunamente.





Polícia Civil do DF: A aplicação das provas do concurso com 300 vagas para escrivães da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)



Prefeitura de Ceres: A Prefeitura Municipal de Ceres/GO divulgou Serão ofertadas 16 vagas , sendo oito para provimento imediato e oito para formação de cadastro reserva. A aplicação das provas do concurso com 300 vagas para escrivães da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi adiada . Em nota, o Cebraspe e a Polícia Civil informaram que lamentam o ocorrido e afirmam que estão empenhados em retomar o mais breve possível as atividades regulares do certame. A banca disse ainda que informações sobre o novo cronograma serão divulgadas oportunamente.A Prefeitura Municipal de Ceres/GO divulgou comunicado de suspensão da aplicação das provas previstas para 22 de março. A decisão é suspender por 30 dias prorrogáveis por igual período, a realização do referido certame. De acordo com o órgão, após o cumprimento das referidas diligências será retomado o cronograma de aplicação do concurso público em apreço.





Tribunal de Justiça do Paraná: O TJ-PR divulgou um comunicado sobre o concurso público que visa preencher 114 vagas no cargo de técnico judiciário. As bancas previstas para a avaliação dos candidatos com deficiência e dos candidatos autodeclarados negros, estão suspensas. O TJ-PR divulgou umque visa preencher 114 vagas no cargo de técnico judiciário. As bancas previstas para a avaliação dos candidatos com deficiência e dos candidatos autodeclarados negros, estão suspensas.









Conselho Regional de Serviço Social da 23ª Região: O Cress/RO adiou a aplicação das provas do concurso que ocorreria no próximo domingo (22/3). Informações sobre o novo cronograma serão divulgadas oportunamente. O Cress/ROdo concurso que ocorreria no próximo domingo (22/3). Informações sobre o novo cronograma serão divulgadas oportunamente.





Prefeitura de Cachoeira Alta: O Prefeito da cidade suspendeu fases do concurso público n° 01/2020 para readequação do edital. Saiba mais sobre o concurso O Prefeito da cidadepúblico n° 01/2020 para readequação do edital. Saiba mais sobre o concurso aqui









Procuradoria-Geral do Município de Teresina: A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) decidiu adiar as provas objetivas do concurso público para procurador do município e fiscal de serviços públicos. O novo cronograma será divulgado posteriormente, dependendo do cenário da doença. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema)público para procurador do município e fiscal de serviços públicos. O novo cronograma será divulgado posteriormente, dependendo do cenário da doença.









Tribuna de Justiça de Alagoas: A Fundação Vunesp informa que está A Fundação Vunesp informa que está suspensa a aplicação da prova do concurso para a Concurso de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas, marcada para o dia 22 de março, próximo domingo. Veja mais detalhes do concurso aqui













Covid-19 no país Segundo o último boletim emitido pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 234 casos confirmados e 2.064 investigados como suspeitos do Covid-19 , o novo coronavírus. No balanço anterior, divulgado no domingo, eram 200 os casos confirmados.

Além do Distrito Federal, 15 estados têm casos confirmados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe e Amazonas.