Coronavírus: TJPR suspende fases do concurso com mais de 100 vagas para técnicos

(foto: TJPR/Divulgação)

O concurso

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) divulgou um comunicado sobre o concurso público que visa preencher 114 vagas no cargo de técnico judiciário. As bancas previstas para a avaliação dos candidatos com deficiência e dos candidatos autodeclarados negros, estão suspensas. A medida está de acordo com o artigo 3º do Decreto Judiciário nº 153/2020, que prevê a edição de atos complementares em razão da necessidade de prevenir o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).De acordo com o documento anunciado, o Tribunal determinou a suspensão de concursos e de procedimentos seletivos em geral que exijam provas presenciais ou entrevistas coletivas nas dependências do Poder Judiciário, pelo prazo de 60 dias.O Tribunal informou ainda que demais notícias serão veiculadas oportunamente mediante edital, sendo responsabilidade do candidato a consulta à página do concuso nos sites do Tribunal e do Cebraspe , banca organizadora do concurso. concurso ofereceu 114 vagas pra técnicos do Judiciário . Foi exigência para participar do concurso possuir, no mínimo, 18 anos completos na data de posse e nível médio completo. O cargo oferece remuneração de R$ 5.741,58. O certame tem validade por dois anos.O concurso é composto de uma prova de conhecimentos, objetiva e discursiva, que será realizada em Curitiba/PR, em data ainda não definida. Esta prova terá 60 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de: língua portuguesa (20), matemática (15), noções de direito e legislação (15), informática (05), atualidades (05) e uma questão discursiva (teórica), que vale de 40 pontos. Veja o edital e demais comunicados aqui