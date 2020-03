A responsabilidade do empregador diante de uma pandemia: o coronavírus

Ainda que a norma nada refira a respeito da responsabilidade dos empregadores, deveriam eles adotar iniciativas próprias? Segundo o advogado Diogo Conter Junqueira, sócio do escritório Feijó Lopes, de Porto Alegre, sem dúvida, "uma vez que a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança é direito dos trabalhadores resguardados pela Constituição Federal. Vale lembrar que, em um passado recente, ações individuais e coletivas foram ajuizadas por conta do surto de H1N1, resultando em obrigações de fazer e não fazer a diversas empresas. Isso sem falar na responsabilidade e no impacto, social e econômico, que estão sendo sentidos em larga escala mundialmente."

Diogo Conter Junqueira afirma que, em um primeiro momento, recomenda-se avaliar individualmente a situação de cada empresa: porte, número de empregados, contato e exposição a público externo, ambiente(s) de trabalho, meio(s) disponível(is) para trabalho remoto etc. "A depender dos achados, um trabalho multidisciplinar seria o mais recomendado: gestão, EHS (Environment, Health and Safety), pessoas e tecnologia."



Coforme Diogo Conter Junqueira, situações de empregados que estão alocados no exterior e/ou que precisam realizar viagens internacionais para o desempenho de suas obrigações precisam ser revistas. "Além de disponibilizar meios de retorno ao país, seria importante seguir as orientações do Ministério da Saúde para monitoramento destes trabalhadores ao regressarem. Nesta mesma linha, reavaliar a necessidade e as condições para que viagens futuras venham a ser realizadas, dependendo, obviamente, das condições do país de destino."