Startup abre 40 vagas com salários de até R$ 18 mil

Em fase de crescimento acelerado, a Agilize, startup de contabilidade on-line, abriu inscrições para 40 oportunidades de emprego, em sua sede principal, localizada em Salvador (BA). A contratação dos novos colaboradores está prevista para o primeiro trimestre de 2020.





remuneração pode chegar a R$ 18 mil. Os interessados podem se inscrever pelo site: https://vagas.agilize.com.br/



As vagas estão abertas para as seguintes funções: data scientist, pré-vendedor (SDR), vendedor, sales ops, growth hacker, analista de marketing, assistente de mídia paga, especialista em SEO, head de marketing, head de vendas, UX/UI designer, full stack engineer, backend engineer, frontend engineer e tech lead engineer.





De acordo com o CMO da Agilize, a intenção é contratar 100 funcionários, em 2020. A empresa tem a expectativa de apresentar um crescimento de 150% na carteira de clientes no próximo ano. "Finalizamos o ano de 2019 com mais de 6 mil clientes e, em 2020, pretendemos crescer nossa base de clientes para 15 mil", enfatizou Marlon Freitas.



Resultados



Fundada em 2012 por um grupo de jovens que priorizam a tecnologia para inovar o setor de contabilidade, a Agilize tem como objetivo prestar assessoria contábil para micro e pequenas empresas.





Em 2019, a startup possibilitou a abertura de mais de 2.000 empresas, o melhor resultado da história. A Agilize também presta serviços que ajudam a transformar microempreendedores individuais (MEIs) em microempresa (ME).





lançamos um produto de abertura de empresa grátis", enfatizou o CEO da Agilize, Rafael Caribé.



"Também aumentamos a nossa produtividade e qualidade dos serviços prestados. Reduzimos o tempo para abertura de companhias e, enfatizou o CEO da Agilize, Rafael Caribé.





Na avaliação do CMO da Agilize, o uso da tecnologia é determinante para a startup ajudar os clientes a economizar com honorários contábeis. "Acreditamos que trabalhos repetitivos não devem ser realizados por humanos. Então, delegamos à máquina essas tarefas e aproveitamos a inteligência dos profissionais para realizar um bom trabalho de análise, consultoria e de relacionamento com o público-alvo", afirmou Rafael Caribé..





Segundo Marlon Freitas, as automações e automatizações adotadas proporcionam à Agilize uma eficiência muito maior que um escritório convencional. "Cada operador nosso atende cerca de 120 empresas, enquanto na contabilidade convencional esse número costuma ser de um contador para 10 empresas", comparou.





De acordo com o CMO da Agilize, esse trabalho proporciona ao cliente economizar em média R$ 5 mil por ano com honorários contábeis. "Considerando todas as empresas atendidas, geramos uma economia de aproximadamente R$ 40 milhões em honorários contábeis só em 2019", acrescentou.