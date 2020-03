Adasa/DF divulga novo concurso com 75 vagas e salário de até R$ 10 mil

(foto: Adasa/Divulgação )





O cargo de regulador de serviços públicos, de nível superior, tem salário inicial de R$ 10 mil para 40 horas de trabalho semanal, e oferta as seguintes especialidades: gestão e regulação, engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária, geologia, economia e contabilidade.





Há ainda o cargo de técnico de regulação de serviços públicos, de nível médio, com salário inicial de R$ 4.300, também para 40 horas de trabalho semanal.





Cargos

Regulador de Serviços Públicos - Gestão e Regulação

5 vagas + 10 vagas para cadastro reserva





5 vagas + 10 vagas para cadastro reserva Regulador de Serviços Públicos - Engenharia Civil

4 vagas 8 vagas para cadastro reserva





4 vagas 8 vagas para cadastro reserva Regulador de Serviços Públicos - Engenharia Ambiental e Sanitária

4 vagas 8 vagas para cadastro reserva





4 vagas 8 vagas para cadastro reserva Regulador de Serviços Públicos - Geologia

2 vagas 4 vagas para cadastro reserva





2 vagas 4 vagas para cadastro reserva Regulador de Serviços Públicos - Economia

2 vagas 4 vagas para cadastro reserva





2 vagas 4 vagas para cadastro reserva Regulador de Serviços Públicos - Contabilidade

1 vaga 2 vagas para cadastro reserva





1 vaga 2 vagas para cadastro reserva Técnico de Regulação de Serviços Públicos

7 vagas 14 vagas para cadastro reserva





O concurso reserva 20% das chances para pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.



Inscrições e etapas de avaliação da Adasa DF

As inscrições custam R$ 65 para todos os cargos e devem ser feitas exclusivamente pela internet, de 9 de abril a 19 de maio, pelo site do Iades.





Os candidatos serão selecionados mediante provas objetivas para todos os postos; além de provas discursivas, prova de títulos e curso de formação apenas para o cargo de regulador de serviços públicos.





As provas objetivas e as provas discursivas para o cargo de regulador de serviços públicos terão a duração de 4h30m e serão aplicadas na data provável de 7 de junho, no turno da tarde.





Já a prova objetiva para o cargo de técnico de regulação de serviços públicos terá a duração de 3he30m e será aplicada na data provável de 14 de junho, também no turno da tarde.





Em 1º de junho serão divulgado os locais e aos horários de realização dos exames.





Serão cobradas questões sobre português, administração pública, (noções) direito constitucional, (noções) direito administrativo, língua inglesa (apenas para regulador), conhecimentos sobre o Distrito Federal e RIDE, legislação aplicada sobre os servidores da Adasa, além de conhecimentos específicos.

FórumCW! O quê você achou do concurso? Comente no

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) finalmente publicou o edital de abertura de seu nvo concurso no Diário Oficial local ( DODF )!!! De Acordo com o documento, o concurso, que está sob a responsabilidade do Instituto Americano de Desenvolvimento Iades), oferece 75 vagas, sendo 25 para provimento imediato e 50 para formação de cadastro reserva. Há chances para pessoas com nível médio e/ou superior.