Inscrições abertas! Concursos oferecem mais 8.000 vagas e salários de até R$ 13,8 mil

São 1.100 vagas para ingresso na Escola de Sargento das Armas. O soldo inicial da carreira é de R$ 3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$ 5.049. As inscrições serão realizadas até 18 de março de 2020. A taxa de inscrição custa R$ 95. Confira as fases!

Prefeitura de João Pessoa

São 824 vagas para os níveis médio, técnico e superior! Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 1.039 a R$ 7.500. As inscrições poderão ser realizadas pelo site até as 23h59 de 27 de fevereiro. Não será cobrada taxa de inscrição para participação. Confira os cargos!

CRT-4

O Conselho oferta 36 vagas para agente de fiscalização, nas especialidades edificações/construção civil, eletrotécnica e eletromecânica, mecânica, refrigeração e ar condicionado. A remuneração é de R$ 3.300. Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h de 24 de fevereiro até as 23h59 de 7 de abril. O valor da taxa será de R$ 55. Confira!

FeSaúde

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ (FeSaúde) tornou público o edital do novo concurso com oferta de 783 vagas para cargos de todos os níveis de ensino! As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet das 12h de 2 de março até as 12h de 26 do mesmo mês. As taxas serão de R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para médio e R$ 100 para cargos de nível superior. As remunerações irão variar de R$ 1.317 a R$ 13.800. Veja aqui!

CRO/SP

São 69 vagas e remunerações variando de R$ 2.805,96 e R$ 6.525,73. As inscrições estão disponíveis até 13 de março. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 60. As chances são para agente fiscal, auxiliar administrativo, advogado/procurador jurídico, analista - de controle interno, de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura de tecnologia de informação, de licitações e compras, de recursos humanos, jurídico e de suporte de tecnologia da informação, assistente - administrativo, contábil, de comunicação e para eventos e fiscal. Veja!

Aeronáutica I

São 220 vagas para as áreas de equipamento de voo, mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021). Os interessados poderão se inscrever pelo site da Aeronáutica até 18 de março. O valor da taxa é de R$ 60. Confira!

Abertura Prefeitura de Teresina

O concurso oferta 26 vagas para os cargos de técnico de nível superior, na especialidade de fiscal de serviços públicos (20), com vencimento básico de R$ 3.848,09 e gratificação de nível superior de R$ 162,94. Também há oportunidades para procurador do município (6), que após aprovação receberá vencimento básico de R$ 8.142 e gratificação de produtividade operacional de R$ 11.398,79. As inscrições ficarão abertas até as 14h de 6 de março. As taxas serão de R$ 85 para técnico e R$ 140 para procurador. Saiba mais!

Goiás I

A Prefeitura Municipal de Ceres divulgou edital com 168 vagas para todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$1.000,91 a R$10.743,41. As inscrições deverão ser feitas até 3 de março. As taxas vão de R$ 55 a R$ 125. Saiba mais aqui!

TJM/SP

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo oferta três vagas para os cargos de técnico em comunicação e processamento de dados judiciários – desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário – analista de dados. Os salários variam de R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22. Os interessados podem se inscrever até 2 de março e as taxas são de R$ 56,50 e R$ 82,20. Veja!

Goiás II

A Prefeitura Municipal de Mineiros, em Goiás, tornou públicas 1.945 vagas para contrato imediato e formação de cadastro reserva. Remunerações de R$ 783,65 a R$ 9.990,44, com inscrições até 23 de março. As taxas são de R$ 50 a R$ 100. Veja mais!

PMMG

A PM está com o concurso aberto com oferta de 160 vagas para o Curso de Formação de Oficiais. A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42. As inscrições deverão ser realizadas no até 6 de março de 2020. A seleção será realizada por provas de conhecimentos (objetiva e dissertativa), avaliações psicológicas, Avaliação Física Militar (AFM) e exames de saúde (preliminares e complementares), exame toxicológico, prova oral e prova de títulos. Veja aqui!

Aeronáutica II

A Força Aérea Brasileira (FAB) tornou público os editais das novas seleções para os Exames de Admissão aos Cursos de Formação de Oficiais de Infantaria, Intendentes e Aviadores da Aeronáutica do ano de 2021. Estão sendo ofertadas 81 vagas, sendo 28 para infantaria, 18 para aviadores e 35 para intendentes. As inscrições podem ser realizadas pelo site ingresso.afaepcar.aer.mil.br até as 9h de 19 de março. Saiba mais aqui!

Secretaria de Educação e Esportes de PE

A Secretaria oferta 2.937 vagas. As chances são para professor de educação profissional, professor da educação básica, professor do Projeto Travessia e professor polivalente. As remunerações são de R$ 1.464,22 a R$ 2.932,96. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site do Idib até as 23h59 de 9 de março. Saiba mais aqui!

E mais:

CAU/AP: 18 vagas

FHGV: 251 vagas

Aeronáutica: 150 vagas

CRF/AP: 48 vagas

TJSC: 2 vagas

Prefeitura de Londrina: 137 vagas

Reciprev/PE: 15 vagas

Receita Federal: 9 vagas

Seplag/MG: 47 vagas

Sanep/RS: 72 vagas

Creci/SP: 3 vagas

Creci-17: 10 vagas

Prefeitura de Suzano: 11 vagas

Câmara de Aracaju/SE: 50 vagas

Prefeitura em Goiás: 88 vagas

Instituto de Previdência Social de Santos: 6 vagas

Dentran/BA: 49 vagas

CAU/SP: 34 vagas

Santos/SP: 37 vagas

CRF/MA: 40 vagas

Marinha: 960 vagas

Core/PR: 80 vagas

Funprev/SP: 2 vagas