FHGV do Rio Grande do Sul abre quatro concursos públicos com 251 vagas

reserva para cargos de todos os níveis de ensino. As remunerações irão variar de R$ 1.348,80 a R$ 11.893,96.

As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até 9 de março, pelo site do Instituto Brasileiro de Seleção Pública (Ibrasp), banca organizadora do certame. As taxas irão variar de R$ 30 a R$ 100.

Edital 1

As chances são para médicos nas especialidades de anestesiologista, auditor, cardiologista, cirurgião - geral, pediátrico, plástico, torácico e vascular, clínico, dermatologista, do trabalho, endocrinologista, gastroenterologista, obstetra, ginecologista, hematologista, urologista, traumatologista, socorrista, reumatologista e radiologista.

Há ainda vagas para psiquiatra, proctologista, pneumologista, pediatra, otorrinolaringologista, neurologista, neurocirurgião, intensivista e infectologista. Após aprovados, os candidatos receberão remunerações variando de R$ 4.415,38 a R$ 11.893,96. Os candidatos também serão avaliados por prova objetiva e de títulos.

Edital 2

São duas vagas para administrador, analista de sistemas, arquiteto e urbanista, assistente - social e administrativo, auxiliar de -cozinha, laboratório, farmácia hospitalar, manutenção e segurança, contador, costureiro, desenhista projetista de arquitetura, eletricista, enfermeiro, enfermeiro - do trabalho e socorrista e engenheiro - civil, de segurança do trabalho, eletricista e eletrônico.

Há ainda chances para farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, jornalista, motorista, nutricionista, procurador jurídico, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico em contabilidade, enfermagem (com instrumentação cirúrgica, do trabalho e socorrista), hidráulica, imobilização ortopédica, radiologia, refrigeração e segurança do trabalho.

As remunerações irão variar entre R$ 1.465,95 a R$ 5.767,32. Para todos os cargos a seleção será realizada por prova objetiva, contando com disciplinas de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos.

Edital 3

Com oferta de 124 vagas, os candidatos concorrerão ao cargo de médico, com remunerações variando de R$ 4.345,57 a 10.826,35. Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, contando com disciplinas de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos. Haverá ainda prova de títulos.

As vagas são para as especialidades de anestesiologista, auditor, cirurgião geral, cirurgião vascular, clínico plantonista, clínico rotineiro, do trabalho, obstetra, hematologista, infectologista, neonatologista, neurocirurgião, pediatra, radiologista, traumato ortopedista e traumatologista.

Edital 4

Estão sendo ofertadas 10 vagas para auxiliar de manutenção, auxiliar de segurança, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, técnico em enfermagem, técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica e técnico em imobilização ortopédica. Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 1.348,80 a R$ 3.589,10. A seleção será realizada por prova objetiva e prova de títulos.