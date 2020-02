Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região lança concurso

(foto: Divulgação/CTR-4)





As chances são para agente de fiscalização, nas especialidades edificações/construção civil, eletrotécnica e eletromecânica, mecânica, refrigeração e ar condicionado. A remuneração é de R$ 3.300, além do vale refeição no valor de R$ 700 e vale transporte. De acordo com o edital, em caso de admissão, os candidatos contratados receberão, além da remuneração base, os benefícios que estiverem em vigor na época da admissão ou readmissão.

Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 5% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade deste concurso público. Para candidatos negros ficam reservadas 20% das vagas, no mesmo critério.

Inscrição e fases





Os interessados poderão se inscrever pelo site www.quadrix.org.br a partir das 10h de 24 de fevereiro até as 23h59 de 7 de abril. O valor da taxa será de R$ 55, estando isentos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.





A seleção será realizada por prova objetiva e avaliação de cursos e experiência profissional. A prova está prevista para ser aplicada em 26 de abril e conta com disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e matemático, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos.

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região ( CRT-4 ), com sede no Paraná e Santa Catarina, divulgou nesta quinta-feira (20/2) o edital do novo concurso público, que está sendo organizado pelo Instituto Quadrix . Estão sendo ofertadas 36 vagas para lotação nas cidades de Curitiba/PR e Florianópolis/SC.