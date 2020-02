Prefeitura de Belém lança dois concursos com oferta de 882 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura de Belém)





Os interessados poderão se inscrever a partir das 9h de 5 de março até as 23h59min do de 6 de abril, pelo site do Instituto AOCP , banca organizadora dos certames. As taxas irão variar entre R$ 40 para nível fundamental, R$ 50 para médio e R$ 80 para cargos de nível superior.





Edital 1





As chances serão para auxiliar de administração, assistente de administração, administrador, arquiteto, assistente social, contador, egenheiro civil, estatístico, jornalista e médico veterinário. Os aprovados irão exercer carga horária semanal de 20 a 30 horas semanais para receberem remunerações variando de R$ 1.045 a R$ 1.655,74.





A seleção será realizada por prova objetiva com disciplinas de língua portuguesa, atualidades, legislação, noções de informática e conhecimentos específicos. Para nível superior também haverá prova discursiva e de títulos.





Edital 2





Os candidatos concorrerão as vagas para os cargos de técnico pedagógico e professor licenciado pleno nas áreas de pedagogia/ educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental ou educação de jovens e adultos, língua portuguesa, matemática, história, geografia, imglês, educação artística, ciências e educação física. As remunerações irão variar entre R$ 2.723,48 e R$ 3.514,16.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, discursiva e de títulos. As provas contarão com disciplinas de língua portuguesa, atualidades, legislação, noções de informática e conhecimentos específicos.