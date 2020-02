Procuradoria Geral do DF encerra inscrições do concurso com 100 vagas

(foto: Divulgação/PGDF)





Os interessados ainda podem se inscrever até as 18h por meio do site da banca. As taxas são de R$ 54 para nível médio e R$ 78 para superior. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Cebraspe disponibilizará locais com acesso à internet, na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe - Asa Norte, Brasília/DF.





Há chances para analistas nas especialidades de administração, desenvolvimento de sistema, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia.





Já para os cargos técnicos, as chances são para apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação. Os salários são de R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas de trabalho semanal. Confira as fases do concurso!









Confira mais aberturas e encerramentos

Iapen no Acre

Os interessados ainda podem se inscrever no concurso do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que oferta 16 vagas para os cargos de técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, farmacêtico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico e nutricionista. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 30 horas semanais para receber remunerações de R$ 2.458,15 a R$ 10.298,95. As inscrições podem ser realizadas até essa quinta-feira (20/2) e as taxas irão variar entre R$ 42 e R$ 63,50. Confira!

Prefeitura em Goiás





Abre nesta quinta-feira (20/2) as inscrições do concurso da Prefeitura Municipal de Mineiros, que oferta 1.945 vagas para contrato imediato e formação de cadastro reserva. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais para receber remunerações de R$ 783,65 a R$ 9.990,44. As chances são para cargos de todos os níveis de ensino! As inscrições poderão ser realizadas até as 17h de 23 de março. As taxas são de R$ 50 para nível fundamental, R$ 75 para nível médio e R$ 100 para nível superior. Saiba mais!

Encerram nesta quinta-feira (20/2) as inscrições do concurso público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ( PGDF ). Estão sendo ofertadas 100 vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas.