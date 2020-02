Carnaval não é feriado. Trabalhador que faltar pode ser demitido

Trabalhador precisa ficar atento às regras. Empregadores podem ter expediente normal e exigir cumprimento da jornada de trabalho (foto: growupmidiadigital/Pixabay )



Pelo calendário oficial, o carnaval não é considerado feriado nacional. E apesar de muitas empresas dispensarem seus funcionários durante os dias de folia, o trabalhador precisa ficar atento às regras para evitar qualquer problema. Isso porque os empregadores podem ter expediente normal e exigir que seus empregados cumpram a jornada de trabalho.



Nos estados e municípios onde o carnaval é feriado oficial, via de regra, o trabalhador que não é dispensado receberá o pagamento daquele dia trabalhado em dobro. Mas outro tipo de compensação poderá ser combinado previamente via Acordo Coletivo de Trabalho, como por exemplo, anotação em banco de horas.



Bianca Canzi, advogada de direito do trabalho, diz que na prática, empresas e funcionários podem fazer acordo sobre os dias a serem trabalhados (foto: Arquivo Pessoal) reforça que nas localidades onde a data não é considerada feriado, a segunda, a terça-feira e a quarta-feira de Cinzas podem ser ou não definidas como pontos facultativos. "Na prática, empresas e funcionários podem fazer acordo sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação das horas".



Segundo os especialistas, a nova legislação trabalhista permite que as empresas troquem o dia a ser trabalhado. No caso, podem determinar que os funcionários trabalhem na terça e posteriormente compensem as horas trabalhadas com folga em outro dia. Mas para isso ocorrer, é necessário aprovação mediante convenção ou acordo coletivo.



O advogado trabalhista Ruslan Stuchi avisa que se o funcionário decidir faltar, a empresa poderá aplicar sanções disciplinares ou até demiti-lo (foto: Arquivo Pessoal)



De acordo com o advogado trabalhista Ruslan Stuchi, do Stuchi Advogados, se o funcionário decidir faltar, a empresa poderá descontar os dias de falta do salário, aplicar sanções disciplinares como advertências ou suspensões ou até demiti-lo, mas "a empresa deverá observar se houve reincidências ou se outras penalidades já foram aplicadas anteriormente ao empregado".



De acordo com Bianca Canzi, a segunda e a quarta-feira de Cinzas podem ser emendadas (enforcadas) desde que a empresa permita.



Compensação



Segundo os especialistas, nas localidades em que o carnaval for considerado feriado, os empregados que trabalharem nesses dias deverão ter folga compensatória em outro dia da semana. Se isso não ocorrer, deverão receber as horas extras trabalhadas com o acréscimo de pelo menos 100% ou mais, se isso estiver previsto na convenção coletiva da categoria do trabalhador.



Danilo Pieri Pereira, advogado especialista em direito e processo do trabalho, afirma que há a possibilidade de compensação dentro do mesmo mês (foto: Arquivo Pessoal) carnaval não é feriado, as empresas poderão exigir que essas horas não trabalhadas sejam compensadas posteriormente. Segundo Danilo Pieri Pereira, advogado especialista em direito e processo do trabalho e sócio do Baraldi Mélega Advogados, com a nova lei trabalhista, há a possibilidade de compensação dentro do mesmo mês. "Se o funcionário folgar nos dias de carnaval, a empresa poderá exigir que ele cumpra essas horas descansadas em outros dias (com exceção do domingo), respeitado o limite máximo de duas horas extras diárias".





Para os trabalhadores que fazem a jornada 12 horas trabalhadas seguidas e 36 horas de folga, não haverá previsão de pagamento de horas extras, mesmo se houver trabalho no dia de feriado. "Assim, não haverá compensação", conclui Bianca Canzi.





