Conselho Regional de Farmácia do Amapá abre concurso com 48 vagas

Após aprovados, os candidatos exercerão jornadas de trabalho de 30 e 40 horas semanais para receberem remunerações variando de R$ 1.300 a R$ 4.990. Além da remuneração haverá acréscimo de vale transporte e vale refeição de R$ 280. A lotação será para a cidade de Macapá/AP.

As inscrições estarão disponíveis pelo site do Instituto Quadrix a partir desta segunda-feira (17/2) até as 23h59 de 23 de março. As taxas irão variar entre R$ 45 para nível médio e R$ 52 para nível superior. Estarão isentos candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.