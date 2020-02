Saiba o que vai cair no concurso para auditor do Tribunal de Contas do DF

Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) (foto: Divulgação/TCDF)





Provas objetivas





As provas objetivas (P1 e P2) terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 31 de maio, no turno da manhã. Em 21 de maio será publicado no site da banca organizadora a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas. A prova objetiva P1 valerá 65,00 pontos e a prova objetiva P2 valerá 85,00 pontos, totalizando, no conjunto, 150,00 pontos.





As provas objetivas abrangerão os conteúdos de conhecimentos básicos: língua portuguesa, conhecimentos sobre o Distrito Federal, Lei orgânica do Distrito Federal, direito - administrativo, constitucional, civil, processual civil e penal, estatística e raciocínio lógico. Os conhecimentos específicos serão de controle externo e legislação institucional, auditoria governamental, administração orçamentária e financeira e orçamento público, contabilidade geral e análise das demonstrações contábeis, contabilidade pública, economia, matemática financeira e finanças corporativas.





Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o

campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.





Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 13,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos (P1);

b) obtiver nota inferior a 26,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2);

c) obtiver nota inferior a 45,00 pontos no conjunto das provas objetivas.





O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br , na data provável de 31 de julho de 2020.





Prova discursiva





A prova discursiva (P3) terá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 31 de maio de 2020, no turno da tarde. A P3 valerá 50,00 pontos e consistirá de:

a) primeira parte da prova discursiva P3 - duas questões, a serem respondidas em até 20 linhas cada, acerca dos conhecimentos específicos

b) segunda parte da prova discursiva P3 - uma redação de peça de natureza técnica, de até 50 linhas, acerca dos conhecimentos específicos





Será eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) NFP3 < 30,00 pontos;

b) nota na primeira parte da prova discursiva P3 (NQ1 + NQ2) < 10,00 pontos;

c) nota na segunda parte da prova discursiva P3 (NRPNT) < 15,00 pontos.





O edital de resultado final no concurso público será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos , na data provável de 24 de novembro de 2020.





Sobre o concurso

Serão ofertadas 10 vagas de provimento imediato além de formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor de controle externo. A remuneração é de de R$ 16.673,35. Para se candidatar é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação! Os interessados poderão se inscrever de 8 a 27 de abril, mediante taxa de pagamento de R$ 140. Saiba mais!

* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende

O edital do concurso público da Tribunal de Contas do Distrito Federal ( TCDF ) foi publicado nesta sexta-feira (14/2)! Estão sendo ofertadas 10 vagas para auditor de controle externo, cargo que exige nível superior em qualquer área. Sob a organização do Cebraspe , a seleção oferece remunerações R$ 16.673,35. Veja abaixo os principais pontos do edital: