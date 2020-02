No Brasil, 25 empregos estão em alta. Saiba em que área investir

Profissão como a de tradutor cresceu mais de 200% nos últimos anos (foto: Gerd Altmann/Pixabay)



Ainda que o desemprego continue nas alturas, não há como negar que cresce no Brasil o número de oportunidades de emprego. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em janeiro, o Brasil criou 77,8 mil vagas, o melhor crescimento em seis anos.



O ambiente positivo pode motivar muitas pessoas a pesquisar as melhores oportunidades de carreira com o maior número de vagas no mercado. Às vezes, até mesmo considerando mudar de profissão.



Encontrar um emprego pode ser difícil, especialmente se a procura for em uma área popular. Seguindo a evolução do mercado, o site de empregos Indeed fez uma lista das 25 profissões que mais cresceram no Brasil nos últimos dois anos.



A lista apresenta profissões diversas, e quase 1/3 das oportunidades estão no setor de tecnologia.



"Existem oportunidades de trabalho esperando, se você souber onde procurar. O Brasil está passando por uma escassez de mão de obra qualificada e algumas oportunidades de emprego estão sem preencher", disse Felipe Calbucci, diretor de vendas do Indeed no Brasil.



Para Felipe Calbucci, "isso ocorre porque alguns empregos exigem uma rara combinação de qualidades, incluindo habilidades técnicas avançadas, educação especializada e um alto nível de perspectiva e visão".



Confira a lista:



1 – Tradutor: 202%

2 – Engenheiro de software: 167%

3 – Professor de inglês: 114%

4 – Desenvolvedor front-end: 113%

5 – Consultor SAP: 112%

6 – Professor de ensino fundamental: 108%

7 – Desenvolvedor mobile: 101%

8 – Arquiteto de soluções: 97%

9 – Analista de infraestrutura pleno: 80%

10 – Analista de banco de dados: 80%

11 – Promotor de merchandising: 70%

12 – Customer experience manager: 70%

13 – Analista fiscal júnior: 66%

14 – Analista de inteligência de mercado: 65%

15 – Analista de segurança da informação: 63%

16 – Médico pediatra: 61%

17 – Inside sales: 56%

18 – Esteticista: 55%

19 – Médico cirurgião: 52%

20 – Supervisor de trade marketing: 50%

21 – Terapeuta ocupacional: 49%

22 – Engenheiro sênior: 49%

23 – Biomédico: 46%

24 – Analista de planejamento financeiro: 46%

25 – Analista de SEO: 45%



