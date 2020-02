Conselho Regional de Corretores de Imóveis do RN abre novo concurso

Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 17ª Região (Creci-17) (foto: Reprodução/Google)

do Conselho.





São 10 vagas ofertadas para os cargos de profissional de suporte técnico - assistente administrativo e profissional analista superior - agente fiscal. As remunerações dos aprovados irá variar entre R$ 1.547,81 e R$ 2.177,92, além dos benefícios de auxílio alimentação, plano de saúde/odontológico com mensalidade parcialmente custeada pelo Creci/RN e auxílio transporte. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.





Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 5% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade deste concurso público. Para candidatos negros ficam reservadas 20% das vagas, no mesmo critério.





As inscrições podem ser realizadas pelo site da banca a partir das 8h de 2 de março até as 23h59 de 23 do mesmo mês. As taxas de inscrição variam entre R$ 80 e R$ 100. A seleção será realizada por provas objetivas com disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e legislação específica.





O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 17ª Região ( Creci-17 ), com sede no Rio Grande do Norte, lançou o edital do novo concurso público que está sendo organizado e realizado pelo Núcleo Permanente de Concursos ( Comperve ). A lotação dos candidatos aprovados em cada cargo será na sede administrativa e na delegacia regional