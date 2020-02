Até R$ 3 mil: Conselho Regional da 12ª Região divulga nova seleção

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região (Crefiro-12) (foto: Reprodução/Google)





As remunerações irão variar entre R$ 1.318,16 e R$ 3.165,27, além do acréscimo de benefícios de vale refeição, no valor de R$ 780 e vale transporte. Após aprovados, os candidatos irão exercer jornadas de trabalho de 30 e 40 horas semanais.





Para o cargo de assistente é necessário possuir ensino médio completo e curso de informática (mínimo de 40 horas). Já para agente é preciso ter curso superior em fisioterapia ou terapia ocupacional, curso de informática (mínimo de 40 horas), registro regular junto ao Conselho competente e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.





Inscrição e fases





As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até 19 de fevereiro exclusivamente por meio do correio eletrônico, no seguinte endereço: pss@crefito12.org.br . Não será cobrada taxa de inscrição. O processo seletivo será realizado em três fases:





Primeira Fase: Inscrição, de caráter habilitatório;

Segunda Fase: Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório e;

Terceira Fase: Redação e Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.





O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região ( Crefiro-12 ), abriu um novo processo seletivo simplificado que oferta seis vagas para assistente administrativo e agente fiscal de fisioterapia. As lotações serão para Palmas/TO, Manaus/AM e Belém/PA. De acordo com o edital, em razão do quantitativo de vagas não terá reserva de vagas para Portador de Necessidades Especiais (PNE).