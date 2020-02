Aeronáutica encerra inscrições da seleção com 156 vagas para sargentos

(foto: Divulgação/FAB)





Os interessados ainda podem se inscrever pelo site da FAB. O valor da taxa de inscrição será de R$ 60, podendo solicitar isenção candidatos inscritos no CadÚnico, ser membro de família de baixa renda e ser doador de medula óssea. O Exame será constituído das seguintes etapas:





Provas Escritas, com disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos específicos;

Inspeção de Saúde (INSPSAU);

Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Prova Prática da Especialidade (PPE);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar; eHC); e

Validação Documental.





As provas serão realizadas em Belém/PA, Recife/PE, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São paulo/SP, São José dos Campos/MS, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.

Mais oportunidades na Aeronáutica

Encerram nesta quarta-feira (12/2) as inscrições da seleção da Força Aérea Brasileira (FAB)! Estão sendo ofertadas 156 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS). Os candidatos interessados poderão optar entre as especialidades de eletrônica, administração, enfermagem, eletricidade, informática, laboratório, obras, pavimentação, radiologia e topografia.

FAB I

Estão abertos seis novos editais ofertando ao todo, 150 vagas para os Exames de Admissão aos Cursos de Adaptação de Médicos, Dentistas, Farmacêuticos, Oficiais Engenheiros, Oficiais de Apoio e Capelães da Aeronáutica. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até 27 de feveiro. O valor da taxa de inscrição a ser paga é de R$ 130. Confira!

FAB II

Também estão abertos quatro novos editais de processos seletivos para convocação de profissionais em diversas áreas para prestação no Serviço Militar Voluntário (SMV). Ao todo, estão sendo ofertadas 540 vagas. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas pelo site até 17 de fevereiro. Os editais não mencionam taxa de inscrição. Saiba mais!

FAB III

Ofertando 220 vagas, a FAB divulga o edital para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021). São vagas para as áreas de equipamento de voo, mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo. Do total de vagas, 176 serão para ampla concorrência e 44 para candidatos negros. Os interessados poderão se inscrever pelo site da Aeronáutica de 17 de fevereiro até 18 de março. O valor da taxa é de R$ 60. Veja aqui!

* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende