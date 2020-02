Há vagas para quem tem habilidade em gestão comercial, de processos gerenciais ou de RH (foto: PourquoiPas/Pixabay )



O Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais (CIEE-MG) disponibiliza 28 vagas de estágios para estudantes de educação superior – além de um processo seletivo para as Lojas Americanas – e nove vagas para estudantes do ensino técnico de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo e Santa Luzia. O Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Geraispara estudantes de– além de um processo seletivo para aspara estudantes dode



Nível superior





– Dez vagas destinadas a estudantes dos cursos de administração e gestão de RH, com bolsa-auxílio variando entre R$ 500 e R$ 1.000 (seishoras diárias de estágio).



– Cinco vagas destinadas a estudantes dos cursos de comunicação social, publicidade e propaganda, relações públicas e marketing, com bolsa-auxílio variando entre R$ 500 e R$ 1.000 (seis horas diárias de estágio).



– Cinco vagas de estágios destinadas a estudantes dos cursos de tecnologia da informação, sistemas da informação, ciência da computação, ánálises de desenvolvimento de sistemas, com bolsa-auxílio de R$ 700 (seis horas diárias de estágio).

– Duas vagas destinadas a estudantes dos cursos de gastronomia e nutrição, com bolsa-auxílio de R$600 (seis horas diárias de estágio).





– Uma vaga destinada a estudante do curso de design gráfico, com bolsa-auxílio de R$ 600 (seis horas diárias de estágio).



– Uma vaga destinada a estudantes do curso de turismo, com bolsa-auxílio de R$ 500 (seis horas diárias de estágio).



– Uma vaga de estágio destinada a estudantes do curso de farmácia, com bolsa-auxílio de R$ 600 (seis horas diárias de estágio).



– Uma vaga de estágio destinada a estudantes do curso de moda, com bolsa-auxílio de R$ 600 (seis horas diárias de estágio).



– Uma vaga de estágio destinada a estudantes do curso de engenharia mecânica, com bolsa-auxílio de R$ 1.000 (seis horas diárias de estágio).



– Uma vaga de estágio destinada a estudantes dos cursos de gestão comercial, gestão de processos gerenciais ou gestão de RH, com bolsa-auxílio de R$ 600 (seis horas diárias de estágio).





Nível médio

– Cinco vagas de estágios destinadas a estudantes dos cursos técnico em mecânica, técnico em eletromecânica, técnico em mecatrônica, técnico em eletroeletrônica, técnico em eletrônica e técnico em eletrotécnica, com bolsa-auxílio de R$ 850 (seis horas diárias de estágio).





– Duas vagas de estágios destinadas a estudantes do curso técnico em administração, com bolsa-auxílio variando entre R$ 400 e R$600 (seis horas diárias de estágio).



– Duas vagas de estágios destinadas a estudantes do curso técnico em informática, com bolsa-auxílio de R$ 600 (seis horas diárias de estágio).





Cadastro

Os estudantes interessados devem fazer o cadastro no site do CIEE-MG e enviar nome completo, curso e período para vagas@cieemg.org.br.











Estágio nas Lojas Americanas Mais informações: www.cieemg.org.br





(Lojas Americanas S/A) está com processo seleção de estagiários em aberto para as cidades de Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Itajubá para estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, economia, engenharia de produção, marketing e publicidade e propaganda.



A LASA (Lojas Americanas S/A) está com processo seleção de estagiários em aberto para as cidades de Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Itajubá para estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, economia, engenharia de produção, marketing e publicidade e propaganda.

Informações e inscrições no site do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais – www.cieemg.org.br