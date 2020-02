Último dia! IBGE encerra inscrições de seleção com 35 vagas para agentes

(foto: IBGE/Divulgação) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) encerra nesta quarta-feira (5/2) as inscrições do processo seletivo simplificado, que visa contratação temporária de pessoal para realização do Teste de Homologação de Equipamentos e Sistemas do Censo Demográfico 2020!





A seleção está sendo organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo ( Ibade ) e oferta 35 vagas para agente censitário municipal (ACM), que vai receber remuneração de R$ 2.100, e agente censitário supervisor (ACS), com remuneração de R$ 1.700. Também há vagas para recenseador, que receberá por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio.





Também haverá acréscimo de auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escola. A previsão de duração do contrato é de até dois meses para as funções de agente censitário municipal e supervisor e de até um mês para a função de recenseador.





Para recenseador é necessário nível fundamental completo. Já para agentes é preciso nível médio completo. As oportunidades serão para lotação no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro/RJ.

Etapas

Para as funções de agente censitário unicipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS), a seleção dos candidatos será realizada por prova objetiva. Já para recenseador haverá prova objetiva e de treinamento, com o objetivo de capacitar o recenseador para a aplicação de conceitos e procedimentos estabelecidos para o Censo.





A prova objetiva para agentes contará com disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de administração/situações gerenciais e conhecimentos técnicos. Para recenseador haverá disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos técnicos. As provas estão previstas para 8 de março.