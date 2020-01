Brasília Ambiental torna público chamamento para servidores efetivos

Instituto Brasília Ambiental (Ibram) (foto: Divulgação/Ibram DF)





Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e encaminhar para o e-mail digep@ibram.df.gov.br , até o dia 10 de julho de 2020. Os servidores serão convocados para entrevistas.





Para participar, os candidatos deverão ser servidores da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG) ou de Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal; não responder a processo administrativo disciplinar; estar em dia com as obrigações eleitorais; não ter previsão de usufruto de licenças e ter parecer favorável para redistribuição do atual órgão de lotação.





Os servidores selecionados serão redistribuídos para o Ibram, mediante o preenchimento de requerimento padrão estabelecido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF).





O edital de chamamento pode ser conferido no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).





* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

O Instituto Brasília Ambiental ( Ibram ) tornou público o chamamento de servidores efetivos para desempenhar suas atribuições no Instituto. O candidato selecionado não terá prejuízo da remuneração que atualmente recebe e pode optar por trabalhar na carga horário de 35h + 5h (sobreaviso), igual os servidores de carreira do Brasília Ambiental.