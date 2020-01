DPDF divulga resultado provisório na avaliação de títulos para defensor

(foto: Bruno Peres/Esp. CB/D.A Press)





Os resultados foram publicados nesta sexta-feira (24/1), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), e podem ser conferidos na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na avaliação de títulos.





Os candidatos poderão ter acesso ao espelho de avaliação de títulos e interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação de títulos, das 9h de 27 de janeiro às 18h de 7 de fevereiro, pelo site do Cebraspe. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.





O edital de resultado final na avaliação de títulos, para todos os candidatos, de convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e de convocação para o desempate de notas será publicado no DODF na data provável de 17 de fevereiro.





Sobre o concurso DPDF

O concurso oferece 12 vagas para o cargo de defensor de segunda categoria. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 24.668,75. Os candidatos ainda serão avaliados por prova oral e avaliação de títulos. Todas as fases, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência, serão realizadas em Brasília/DF.





Para concorrer ao cargo é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de registro na OAB e, no mínimo, dois anos de prática forense.





Foram contabilizadas 10.263 inscrições, o que configura uma demanda de 855 candidatos por oportunidades em aberto.

