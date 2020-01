TCE/RJ abre concurso com 40 vagas e salários de R$ 13,7 mil

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) (foto: Divulgação/TCE/RJ)





As chances são para as áreas de controle externo, ciências contábeis, direito e tecnologia da informação. Após aprovados, os candidatos exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Todas as fases serão realizadas no Rio de Janeiro/RJ.

Inscrição e fases





As inscrições abrem às 10h de 7 de fevereiro e os interessados podem se inscrever pelo site do Cebraspe até as 18h de 26 de fevereiro. A taxa será de R$ 124 e poderão solicitar isenção candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.





Os candidatos serão avaliados por provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. A primeira prova objetiva contará com disciplinas de conhecimentos básicos (língua portuguesa, administração pública, análise de dados e informações, auditoria governamental, controle externo, direito administrativo e direito constitucional).





Já a segunda prova contará com disciplinas de conhecimentos específicos de cada especialidade. A prova discursiva conterá também as disciplinas de conhecimentos básicos e específicos.





concurso público terá validade de seis meses, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.





Requisitos





Ciências contábeis: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no órgão de classe, e dois anos de prática profissional





Controle externo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e dois anos de prática profissional





Tecnologia da informação: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação ou de curso de nível superior correlato na área de Informática ou de Tecnologia da Informação, e dois anos de prática profissional





Direito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, no caso de o candidato exercer função incompatível com o exercício da advocacia, documento comprobatório da incompatibilidade para o exercício da profissão e, no mínimo, dois anos de prática profissional





Autorizado desde maio, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ( TCE/RJ ) publicou nesta quinta-feira (23/01) o edital do novo concurso público! Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ), o certame oferta 40 vagas para analistas e remuneração de R$ 13.708,81.