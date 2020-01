Concurso CAU/SP: edital é divulgado e oferta salários de até R$ 8,8 mil

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) (foto: Divulgação/CAU/SP)





As chances são para assistente técnico administrativo, analista administrativo, analista contábil, analista de comunicação, analista de gestão de pessoas, analista de gestão financeira, analista de tecnologia da informação e comunicação, analista executivo, agente de fiscalização e analista técnico em arquitetura e urbanismo.





As oportunidades serão para as cidades de Bauru, Campinas, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 2.832,11 a R$ 8.842,28, além dos benefícios de auxílio alimentação de R$ 376, auxílio refeição de R$ 37,60 por dia, vale transporte e assistência médica.





Inscrição e fases

As inscrições poderão ser realizadas das 10h de 29 de janeiro até as 23h59 de 6 de março, pelo site da Fundação Vunesp. As taxas são de R$ 56,50 para nível médio e R$ 82,20 para nível superior. Poderão solicitar isenção da taxa candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.





Todos os candidatos serão avaliados por prova objetiva, com disciplinas de conhecimentos gerais (língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos comuns) e conhecimentos específicos. Para assistente técnico administrativo também haverá prova de redação. Os inscritos que concorrerem aos cargos de nível superior também serão submetidos a estudo de caso e prova de títulos.





concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.

Foi divulgado, nesta quarta-feira (22/1), o edital do novo concurso público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo ( CAU/SP )! A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” ( Fundação Vunesp ) é a banca organizadora do certame, que oferta 34 vagas, sendo 28 para ampla concorrência, quatro para candidatos negros/pardos e duas para pessoas com deficiência.