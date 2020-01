PCDF abre inscrições do concurso com 300 vagas para escrivães

(foto: Divulgação/PCDF)

Após muita espera dos concurseiros, o período de inscrições da Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ) abre a partir desta quarta-feira (22/1)! São 300 vagas para escrivães, destinadas a quem tem formação superior em qualquer área, com remuneração de R$ 8.698,78. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até as 18h de 10 de fevereiro, pelo site www.cebraspe.org.br. O valor da taxa de participação é de R$ 199. O pagamento deve ser realizado até 12 de fevereiro. Poderão participar candidatos que possuem graduação em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação, na categoria "B" ou superior.

A seleção será realizada por prova objetiva, prova discursiva, prova prática de digitação, exames biométricos, avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social. Também haverá curso de formação profissional. Todas as etapas serão realizadas no Distrito Federal.

Prefeitura de Caldas Novas/GO

O processo seletivo destina-se a contratação de 200 professores pedagogos substitutos para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (Semel). Os interessados poderão se inscrever até as 16h30 na Sede da Secretaria. As inscrições são gratuitas. Para participar é necessário diploma ou certificado de conclusão em licenciatura plena em pedagogia. Os candidatos serão avalidos por análise de títulos. Confira aqui!





Brigada Militar do Rio Grande do Sul

A seleção oferta 190 vagas temporárias para o quadro de Saúde, com chances para o posto de tenente, medicina, soldados, enfermagem e técnicos em enfermagem. A lotação será para as cidades de Santa Maria e Porto Alegre. As inscrições vão até 22 de janeiro e as taxas variam de R$ 85,53 a R$ 195,02. Os candidatos serão submetidos a exames de saúde, de aptidão física, avaliação psicológica, prova de títulos, entrevista técnica, investigação social e curso de adaptação. Saiba mais!

