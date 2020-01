Santa Casa BH oferece cursos de capacitação em fevereiro

Quem busca qualificação profissional pode se inscrever nos cursos ofertados pela Santa Casa BH Ensino e Pesquisa (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)



Quem procura uma nova qualificação profissional pode se inscrever no curso de cuidador de idosos da Santa Casa BH Ensino e Pesquisa. Com início em 5 de fevereiro, das 8h às 11h30, a capacitação desenvolve habilidades de cuidados, respeitando os aspectos físicos, mentais, sociais e legais dos idosos.



Além disso, prepara para a aplicação de técnicas de primeiros socorros e para o relacionamento humanizado com o idoso, seus familiares e equipe multiprofissional.



O investimento é de R$ 620 (matrícula de R$ 80 e duas parcelas de R$ 270). O curso tem duração de 100 horas. Além de teoria e aulas práticas, existe a oferta de estágio curricular no Instituto Geriátrico Afonso Pena do Grupo Santa Casa BH. Quem procura uma novapode se inscrever no curso deda. Com início em 5 de fevereiro, das 8h às 11h30, a capacitação desenvolve habilidades de cuidados, respeitando os aspectos físicos, mentais, sociais e legais dos idosos.Além disso, prepara para a aplicação dee para o relacionamento humanizado com o idoso, seus familiares e equipe multiprofissional.R$ 620 (matrícula de R$ 80 e duas parcelas de R$ 270). O curso tem duração de 100 horas. Além de teoria e aulas práticas, existe acurricular no Instituto Geriátrico Afonso Pena do Grupo Santa Casa BH.



Para alunos e técnicos em enfermagem, estão programados dois cursos em fevereiro. No dia 8, das 8h às 12h, será feita a capacitação "assistência de enfermagem na transfusão de hemocomponentes" sobre o cuidado e a manipulação na transfusão de sangue e dos componentes, assim como os tipos de hemocomponentes, os critérios para a transfusão, os erros transfusionais, monitoramento do paciente e a evolução da enfermagem. O investimento é de R$ 90.



Já no dia 15 de fevereiro, das 8h às 17h, está programado o curso de "assistência de enfermagem na ventilação mecânica" para apresentar as formas de uso da ventilação mecânica invasiva e não invasiva, os tipos de ventiladores e modos ventilatórios, os parâmetros para a ventilação adequada, as complicações da VMI e os tipos de sedação e analgesia administradas ao paciente. O investimento é de R$ 120.



Os interessados podem se inscrever pelo site Mais informações: (31) 3238-8186/3238-8704/98420-5587. Os i faculdadesantacasabh.org.br ou presencialmente na Santa Casa BH Ensino e Pesquisa, na Avenida dos Andradas, 2.688 – Santa Efigênia.(31) 3238-8186/3238-8704/98420-5587.