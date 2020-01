Concursos com 946 vagas e salários até R$ 8 mil abrem e e fecham inscrições

(foto: Divulgação/Prefeitura Cuiabá)





Abertura Câmara de Santos

São dois editais de concursos com 37 vagas e remunerações que variam de R$ 2.653,33 a 8.000. As inscrições podem ser feitas de 20 de janeiro a 19 de fevereiro para procurador, e de 27 de janeiro a 15 de março para os demais cargos em aberto. As chances são para procurador, jornalista, engenheiro de telecomunicação, contador, analista urbano, analista jurídico, analista financeiro, analista em gestão pública, analista de sistemas e analista de recursos humanos. Já quem tem nível médio, há chances para auxiliar legislativo, assistente legislativo, técnico audiovisual e técnico de som.









Abertura Marinha

Ofertando 900 vagas para admissão de aprendizes-marinheiros com ingresso em 2021, também abre nesta segunda-feira (20/01) as inscrições do concurso. Os interessados poderão se inscrever até até 3 de fevereiro. A taxa é de R$ 25. Os candidatos receberão remunerações que irão variar de R$ 1.108,53 a R$ 1.950, a depender da fase em que estão no Curso de Formação. Confira!





Encerramento Spcine

Veja mais! As inscrições do concurso encerram nesta segunda-feira (20/01) às 23h59 e os interessados ainda podem se inscrever para concorrer as nove vagas para os cargos de analista administrativo, analista administrativo - financeiro e prestação de contas e anaçosta audiovisual - editais. Os aprovados execerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receberem remuneração de R$ 3.282,06.

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Nesta segunda-feira (20/1) três concursos públicos abrem e fecham as inscrições. Estão em disputa 946 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.108,53 a R$ 8.000. As chances são para a Marinha do Brasil, Câmara Municipal de Santos/SP e a Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A. (SPcine). Confira abaixo!