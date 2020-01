Prefeitura em Goiás e TJM-SP abrem inscrições de concursos com 309 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura de Cuiabá)





Prefeitura em Goiás





O município de Hidrolina, no estado de Goiás lançou o edital do concurso público que oferta 306 vagas para cargos de todos os níveis de ensino, com remunerações de R$ 998 a R$ 2.000. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 de 6 de fevereiro de 2020. As taxas são de R$ 60 para nível fundamental incompleto, R$ 80 para médio e técnico e R$ 120 para superior.





A seleção de todos os candidatos será realizada por prova objetiva. Para nível fundamental também haverá prova prática e quem concorrer aos cargos de nível médio e técnico também irão realizar curso de formação continuada. Os profissionais de nível superior serão submetidos a prova de títulos. Quem concorrer ao cargo de professor - pedagogo também irá realizar prova discursiva.









TJM SP





Ao todo serão ofertadas três vagas para provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico em comunicação e processamento de dados judiciário – desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário – analista de dedes. Os salários variam de R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22.





Os interessados podem se inscrever até 2 de março de 2020 por meio do site da Vunesp, que é banca organizadora da seleção. As taxas são de R$ 56,50 e R$ 82,20. O concurso será composto de prova objetiva e prova prática. Saiba mais sobre o certame!

Fórum CW. Gostou? Comente e confira o quê os concurseiros acham deste edital no

Abrem nesta quarta-feira (15/01) as inscrições dos concursos públicos do município de Hidrolina, no estado de Goiás e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM-SP), que ofertam ao todo, 309 vagas. Após aprovados, os candidatos receberão remunerações variando de R$ 998 a R$ 6.686,22. Confira abaixo!