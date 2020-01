190 vagas para oficial e soldado foram abertas pela Brigada do Rio Grande do Sul

(foto: Divulgação/Brigada Militar RS ) Um novo processo seletivo simplificado foi aberto pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com 190 vagas temporárias para o quadro de Saúde. Desse total, 45 vagas são para o posto de tenente, para candidatos com nível superior em medicina e enfermagem, e outras 145 vagas para soldados, para concorrentes com nível médio, mas que tenham a formação específica de técnicos em enfermagem.





As especialidades de medicina são: medicina intensiva, cardiologia, clínica médica (medicina interna) e medicina de emergência. A lotação será para as cidades de Santa Maria e Porto Alegre. Os candidatos serão submetidos a exames de saúde, de aptidão física, avaliação psicológica, prova de títulos, entrevista técnica, investigação social e curso de adaptação.





Já quanto à seleção de nível médio, a distribuição de vagas será: 120 vagas para Porto Alegre e 25 vagas para Santa Maria. Os concorrentes serão avaliados mediante A seleção contará com todas as fases para médicos, exceto a avaliação de títulos.





Os dois processos seletivos prevêem a contratação pelo prazo de dois anos, podendo haver prorrogação por, no máximo, mais dois anos. A carga-horária semanal de trabalho prevista é de 40 horas e não há limite de idade fixado aos candidatos.





As inscrições vão até 22 de janeiro, exclusivamente pelo site da Brigada Militar www.brigadamilitar.rs.gov.br . As taxas variam de R$ 85,53 a R$ 195,02.





Após a contratação, o 1º Tenente MEST fará jus, a título de remuneração mensal, a 120% do vencimento bruto inicial do posto de 1º tenente para os médicos; e 80% do vencimento bruto inicial do posto de 1º tenente para os enfermeiros.