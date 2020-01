Quatro mitos sobre a carreira profissional

Para ter sucesso na carreira, é preciso que alguns mitos sejam quebrados (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A expectativa em relação à vida profissional é grande e vai desde "o que eu quero ser quando crescer", a "trabalhar com o que eu gosto ou com o que vai me dar dinheiro?".



Levantamento feito pela Harvard Business Review, em parceria com a The Energy Project, com cerca de 12 mil executivos de diferentes empresas, mostrou que os que enxergam algum propósito em sua atividade profissional sentem 1,7% vez mais satisfação no trabalho, tornam-se 1,4% vez mais engajados, e, portanto, têm três vezes mais chances de permanecer no emprego atual.



Segundo levantamento do Instituto Locomotiva, 56% dos colaboradores com carteira assinada no Brasil se dizem insatisfeitos com seu emprego. Além disso, há cerca de 12 milhões de desempregados no país. Ainda que os dados não sejam muito animadores, a expectativa geral para 2020 é de melhora com relação à situação econômica do país. A previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB), de 2,08% para 2,17%, divulgada pelo Banco Central, ainda que nos possa parecer uma variação pequena, cria bons indícios pelo seu viés de alta, e isso é muito bom.





Diante desse cenário, é importante manter o otimismo, avaliarmos o contexto e, eventualmente, ajustar o rumo. Nunca desistir e seguir adiante, pois o mercado está cada vez mais competitivo e exigente. Mas lembre-se: para a construção de uma carreira estável e de acordo com o seu perfil, é preciso que alguns mitos sejam quebrados.



Uranio Bonoldi, professor de cursos de MBA na Fundação Dom Cabral, a partir de longa experiência executiva em cargos de alta gestão, observou a dificuldade das pessoas em tomar decisões não só nos negócios, mas também na vida pessoal. Tal constatação levou-o a integrar sua experiência profissional a pesquisas e reflexões sobre liderança e processo de decision making. Especialista em tomada decisão, palestrante e escritor, ele aponta quatro mitos ao encarar a carreira e formação.



– Universidade renomada garante um bom emprego?

Claro que uma boa faculdade vai ajudar na sua formação, porém, só ela não é sinônimo de sucesso profissional. O empenho e o tempo que você dedica aos estudos conta muito mais. "Ter uma rotina de estudos e fazer cursos relacionados a área também contribuem para o seu aprendizado, além de agregar valor ao currículo", argumenta Uranio.



– Seguir a mesma carreira profissional dos pais?

Muitos jovens são influenciados pelo sonho de carreira dos pais, o que acaba criando pressão, expectativas e frustrações em ambos. "Colocar o peso do sonho profissional nos filhos não é uma boa escolha. Os filhos precisam ser autores de suas próprias histórias e escolhas, é importante viver suas experiências e sonhos sem depender daquilo que os pais esperavam", comenta Bonoldi.



– Puxar saco garante promoção?

Pessoas que agem simplesmente na intenção de agradar ao chefe ou a um superiornão estão interessadas em criar um vínculo de relações verdadeiras. Puxar saco pode funcionar para algumas pessoas, mas não sustentam uma carreira. Muitas das pessoas que praticam o "puxa-saquismo" às vezes conseguem alguma coisa, mas não se garantem sozinhas, esse tipo de atitude não se sustenta. É preciso competência para manter qualquer relação profissional, então não vale a pena investir em você e nas suas capacidades, que assim, as promoções virão com certeza", enfatiza o professor.