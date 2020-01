Marisa abre inscrições para programa de trainee corporativo 2020

Programa terá início em março de 2020 e será finalizado em janeiro de 2022 (foto: Marisa Lojas S/A/Divulgação)



O programa de trainee corporativo 2020 da Marisa, rede de moda feminina e lingerie do Brasil, está com as inscrições abertas. O objetivo é atrair e desenvolver talentos para contribuir com a sustentabilidade estratégica da companhia.



A empresa oferece de 8 a 10 vagas para São Paulo, com possibilidade de atuação também em outras localidades durante período determinado.





O programa é voltado para profissionais com graduação concluída entre 2017 e 2019 nas áreas de administração, economia, engenharia (todos os tipos), marketing e moda. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para viagens, e é desejável experiência profissional anterior, incluindo estágio. Serão considerados como diferenciais vivências no exterior e voluntariado.



Os candidatos passarão por job rotation em áreas como: digital, financeiro, logística, marketing, NPS, operações, produtos, produtos e serviços financeiros e RH.



O processo seletivo é dividido em etapas e inclui testes on-line de lógica e inglês, dinâmicas de grupo, painel de negócios com participação de executivos da empresa e entrevistas individuais.



O programa terá início em março de 2020 e será finalizado em janeiro de 2022. Os selecionados passam por três fases, que incluem desenvolvimento, on the job e alocação final. "O programa de trainee da Marisa irá capacitar jovens talentos que acreditem nos valores da empresa para atuar em nossas áreas estratégicas. Queremos desenvolver esses profissionais para que estejam prontos a assumir posições de liderança em até três anos", afirma Erika Petri, gerente de recursos humanos e sustentabilidade da Marisa.





A empresa busca candidatos comunicativos, com postura de dono, que estejam dispostos a executar e gerir projetos, colocando a cliente no centro das decisões. "A companhia vive um momento de transformação em que reforçamos a entrega de mais moda, tendência e qualidade com um preço acessível para as mulheres brasileiras e levamos nossa operação com mais de 350 lojas físicas em todo o país para um modelo omnichannel. Esses jovens talentos chegarão em um momento muito especial da empresa e vão contribuir com uma visão mais colaborativa e tecnológica, características dessa nova geração", reforça Marcelo Pimentel, CEO da companhia.





Para participar, o www.camachoconsultores.com.br e cadastrar o currículo na aba trainees. O prazo é até