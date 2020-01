FUB fecha e Aeronáutica abre inscrições para mais de 160 vagas

(foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)





Os candidatos interessados poderão optar entre as especialidades de eletrônica, administração, enfermagem, eletricidade, informática, laboratório, obras, pavimentação, radiologia e topografia.





Para participar é necessário ser voluntário, ser brasileiro, possuir nível médio ou técnico, não ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.





Se menor de 18 anos de idade, estar autorizado por seu responsável legal para realizar as Provas Escritas e, se convocado para prosseguimento no certame, estar autorizado a participar das fases subsequentes (INSPSAU, EAP,TACF, PPE e matrícula no estágio).





As inscrições devem ser realizadas a partir de 10 de janeiro até 12 de fevereiro, pelo site da FAB . O valor da taxa de inscrição será de R$ 60, podendo solicitar isenção candidatos inscritos no CadÚnico, ser membro de família de baixa renda e ser doador de medula óssea.





O exame será constituído das seguintes etapas:

Provas Escritas, com disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos específicos;

Inspeção de Saúde (INSPSAU);

Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Prova Prática da Especialidade (PPE);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar; eHC); e

Validação Documental.





As provas serão realizadas em Belém/PA, Recife/PE, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São paulo/SP, São José dos Campos/MS, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.



FUB

O concurso é para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS). Estão sendo ofertadas 156 vagas, sendo 125 para ampla concorrência e 31 reservadas aos candidatos negros. Confira aqui o edital completo.

A Fundação Universidade de Brasília (FUB) está com as inscrições abertas de sete editais de concursos públicos, que ofertam ao todo, nove vagas para professor de magistério superior. Após aprovados os candidatos receberão remunerações variando de de R$ 3.600,48 a R$ 9.616,18, a depender da titulação.

As inscrições podem ser realizadas somente até esta sexta-feira, pelo site www.concursos.unb.br. As taxas variam de R$ 90,01 a R$ 240,40. A seleção dos candidatos será realizada por prova escrita de conhecimentos, prova oral para defesa de conhecimentos, prova didática e prova de títulos.

Confira abaixo!

Edital 318

Uma vaga para professor de psicologia está sendo ofertada para lotação no Departamento de Psicologia Escolar e Desenvolvimento (PED).A remuneração é de R$ 9.616,18 e os interessados devem possuir graduação em psicologia e doutorado em psicologia ou áreas afins. Confira!

Edital 319

O certame oferta uma vaga para professor de eletrônica, com remuneração de R$ 9.616,18, sendo necessário possuir doutorado em engenharia elétrica ou áreas afins. O aprovado será lotado no Departamento de Engenharia Elétrica. Veja mais!

Edital 320

Para lotação na Faculdade de Medicina a seleção oferta três vagas para professor adjunto, assistente e auxiliar de anatomia patológica.As remunerações variam de R$ 3.600,48 a R$ 5.831,21 e os candidatos devem possuir graduação em medicina, residência médica em patologia (anatomia patológica) e doutorado em patologia ou doutorado em ciências médicas ou doutorado em medicina ou doutorado em ciências da saúde ou doutorado em áreas afins. Saiba mais!

Edital 322

Uma vaga para professor na área de interpretação e voz está sendo ofertada e a remuneração será de R$ 9.616,18. Os candidatos precisam de doutorado em artes cênicas ou teatro ou artes e a lotação será para o Departamento de Artes Cênicas. Veja aqui!

Edital 323

O Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação (MTC/FE) oferta uma vaga para professor de educação matemáca. A remuneração é de R$ 9. 616,18 e os candidatos devem ser graduados em matemáca e portador do tulo de doutor em educação matemáca, ou educação em ciências e matemáca ou educação. Confira!

Edital 324

A seleção oferta uma vaga para estruturas metálicas e teoria das estruturas, sendo necessário ter bacharelado em engenharia civil e tulo de doutor em estruturas ou tulo de doutor em engenharia civil. A remuneração será de R$ 9.616,18 e os aprovados serão lotados no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Saiba mais!

Edital 326

Uma vaga para professor de ensino de ciências e matemáca para lotação no Departamento Instuto de Ciências Biológicas está sendo ofertada! Para participar é necessário possuir licenciatura em ciências naturais, ciências biológicas, biologia, física, química ou graduação em pedagogia, e doutorado em educação, ensino de ciências ou áreas afins. A remuneração será de R$ 9.616,18. Veja mais!



