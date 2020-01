Empresa de tecnologia para mercado financeiro abre vagas para BH

Há vagas disponíveis nas áreas comercial, controladoria, IT business, IT software, marketing, tesouraria e muito mais (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Sinqia, empresa de tecnologia para o mercado financeiro, está em busca de profissionais de diversas áreas de atuação, para contratação imediata nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.



As vagas disponíveis são nas áreas comercial, controladoria, IT business, IT quality & assurance, IT software, marketing, people (RH), relação com investidores, suporte e tesouraria. As inscrições podem ser feitas pelo site Ascomercial, controladoria, IT business, IT quality & assurance, IT software, marketing, people (RH), relação com investidores, suporte e tesouraria. Aspelo site jobs.kenoby.com/sinqia

Especialista na transformação digital de instituições financeiras e uma das maiores provedoras de tecnologia e serviços para este segmento, a companhia foi certificada pelo Great Place to Work, em 2019, como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e eleita como uma das 100 maiores fintechs do mundo em 2017, 2018 e 2019, pelo IDC. Sua excelência em governança levou a companhia ao Novo Mercado da B3, um grupo seleto de empresas na bolsa. está emdede diversas áreas de atuação, para contratação imediata nas cidades de São Paulo,e Rio de Janeiro.





A Sinqia tem colaboradores alocados nas filiais de Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, além da matriz, localizada em São Paulo. É focada no desenvolvimento e qualificação de talentos, por isso tem parceria com instituições de ensino que certifiquem seus colaboradores, aplica o conceito "Carreira em Y" em sua gestão, oferece programas internos de liderança, além de promover um ambiente de trabalho descontraído e dinâmico, com flexibilidade de horário e sistema de home office semanal.





A empresa está em busca candidatos com perfis compatíveis com o momento de transformação em que se encontra – de constante e rápido crescimento. "Somos uma empresa dinâmica, que está em um processo de aperfeiçoamento. Buscamos atrair profissionais que estejam dispostos a fazer parte dessa evolução e, inclusive, que queiram ser protagonistas dela. Buscamos pessoas com perfil empreendedor, que gostem de inovar e não tenham medo de desafios", afirma Tatiana Cirio, head da área de people da Sinqia.

Para conhecer mais da empresa: www.sinqia.com.br .