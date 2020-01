Empresa de jogos abre mais de 100 vagas no Brasil e na Argentina

Empresa busca formar uma equipe que seja impulsionada por desafios (foto: Gino Crescoli/Pixabay)



A Wildlife Studios, uma das maiores empresas de jogos para dispositivos móveis do mundo, está expandindo seu quadro de talentos. Para o primeiro trimestre de 2020, a empresa estará com mais de 100 vagas abertas nos seus escritórios da América Latina, nas cidades de São Paulo e Buenos Aires.



Entre as áreas que a empresa está recrutando, as que se destacam em número de vagas são engenharia, recursos humanos, marketing de performance e data science. , uma das maiores empresas de jogos para dispositivos móveis do mundo, está expandindo seu quadro de talentos. Para o, a empresa estará comnos seusnas cidades de São Paulo e Buenos Aires.Entre as áreas que aas que se destacam em número deengenharia, recursos humanos, marketing de performance e data science.



"Nossa visão ambiciosa para a Wildlife se traduz em desafios significativos para o próximo ano. Procuramos construir e desenvolver uma equipe que seja impulsionada por esses desafios e, assim, criar uma empresa onde as pessoas possam fazer o melhor trabalho de suas vidas", diz Giovana Totini, VP de People da Wildlife Studios.



O profissional interessado em trabalhar na Wildlife Studios deve acessar em trabalhar na Wildlife Studios deve acessar http://wildlifestudios.com/careers.html para encontrar todas as vagas abertas.





A Wildlife Studios acaba de se juntar ao seleto grupo de unicórnios globais e foi avaliada em US$ 1,3 bilhão após rodada de investimentos liderada pelo fundo norte-americano Benchmark Capital. Crescendo em média 80% ao ano, a empresa também deve atingir a marca de 2 bilhões de downloads em seus jogos até o final deste ano.



A Wildlife Studios conta com seis escritórios ao redor do mundo, nas cidades de Buenos Aires (Argentina), Dublin (Irlanda), São Paulo (Brasil), São Francisco (EUA), Irvine (EUA) e Palo Alto (EUA).





saber mais sobre a empresa, visite o site A Wildlife Studios, fundada em 2011, tem cerca de 500 funcionários. Parasobre a empresa, visite o site http://www.wildlifestudios.com