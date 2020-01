Ano novo, emprego novo. Confira oportunidades em diversos setores

Há empresas que têm de preencher vagas até 10 de janeiro (foto: mohamed Hassan/Pixabay )



Entre as tradicionais resoluções de virada de ano, trocar ou conseguir um emprego novo está na lista de muitas pessoas. Algumas empresas já começam 2020 com oportunidades em várias áreas de atuação.



Creditas

plataforma de crédito com garantia, tem mais de 50 vagas abertas em diversas posições em todas as áreas da empresa. As vagas são em São Paulo, Porto Alegre, México e Valência (Espanha). A fintech iniciou 2019 com 500 colaboradores e tem a expectativa de terminar com 1.500. Hoje, conta com um time de cerca de 1.400 funcionários. Inscrições: Que tal começar o ano trabalhando em uma das melhores empresas para se trabalhar segundo ranking divulgado pelo Glassdoor em dezembro? A Creditas,tem mais deem todas as áreas da empresa. As vagas são em São Paulo, Porto Alegre, México e Valência (Espanha). A fintech iniciou 2019 com 500 colaboradores e tem a expectativa de terminar com. Hoje, conta com um time de cerca de 1.400 funcionários. Inscrições: https://jobs.kenoby.com/creditas



Grupo Nexxera

Há 27 anos no mercado, o Grupo Nexxera atua como o principal gateway de transações financeiras e mercantis do país, oferecendo uma plataforma segura para as empresas se comunicarem com bancos e vice-versa, além de outros produtos que automatizam processos financeiros como gestão de pagamentos, relacionamento com fornecedores, administração de cobranças e conferência de extratos multibancos. Entre os clientes da Nexxera estão SKY, Natura, Ambev, Celesc, Bradesco, SBT, Decolar e C&A. Certificada pelo Great Place To Work como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, tem diversos benefícios para seus colaboradores, como plano de saúde e odontológico, vale alimentação e refeição, bolsas de estudos, sexta da cerveja, ginástica laboral, convênios diversos com farmácias, restaurantes, academias, entre outros. Atualmente, conta com 295 colaboradores. Hoje tem oito vagas para atuação em Florianópolis (SC), para cargos como analista de negócios, analista de sistemas, programador, entre outras.





Mycon

fintech de consórcios do Brasil 100% digital, com inteligência artificial, tem seu próprio Lab de inovação na Vila Olímpia em São Paulo. Para saber mais sobre a empresa, visite o site com 40 vagas em aberto na seguintes áreas: analista banco de dados/server, desenvolvedor fullstack/APIs, suporte de TI, desenvolvedor frontend, desenvolvedor fullstack, desenvolvedor mobile; Ux designer, dnbound/SEO, data analytics/power BI, desenvolvedor I.A, analista chatbot, analista de tráfego/campanha, diretor de arte/criação, analista social media; auxiliar produção/vídeo, analista de conteúdo digital, copywriter conteúdo digital, head de inside sales, inside sales, head de customer success, Xpeer (atendimento); inbound marketing, SDR/captação, SDR/closer. Os currículos devem ser encaminhados para people@mycon.com.br até 15 de janeiro. O Mycon,, com inteligência artificial, tem seu próprio Lab de inovação na Vila Olímpia em São Paulo. Para saber mais sobre a empresa, visite o site www.mycon.com.br . A Fintech estána seguintes áreas: analista banco de dados/server, desenvolvedor fullstack/APIs, suporte de TI, desenvolvedor frontend, desenvolvedor fullstack, desenvolvedor mobile; Ux designer, dnbound/SEO, data analytics/power BI, desenvolvedor I.A, analista chatbot, analista de tráfego/campanha, diretor de arte/criação, analista social media; auxiliar produção/vídeo, analista de conteúdo digital, copywriter conteúdo digital, head de inside sales, inside sales, head de customer success, Xpeer (atendimento); inbound marketing, SDR/captação, SDR/closer. Os currículos devem ser encaminhados para people@mycon.com.br



Linte

legaltech que desenvolveu um software para criação e gerenciamento de documentos e contratos, que oferece uma experiência operacional mais eficiente aos advogados, automatizando a gestão e criação de documentos, por meio de elaboração de contratos específicos para cada caso. Alguns dos clientes da Linte conseguiram reduzir em 80% o custo de horas e de envolvimento de profissionais com a automação de documentos.A startup oferece três tipos de serviço em sua plataforma: automação de documentos (lógica computacional para criação rápida de documentos e eliminação de templates e minutas), gestão inteligente de contratos (controle e total visibilidade sobre informações e fluxos de trabalho através de filtros inteligentes, controle de prazos e obrigações contratuais) e workflows customizados (colaboração entre times para produzir documentos de maneira mais rápida e intuitiva). A empresa tem 10 vagas em aberto para serem preenchidas até o final de janeiro, nas seguintes áreas: front end engineer, back end engineer, SDR (4), account executive (2), Tech BP e product manager. Para se candidatar acesse: A Linte é uma, que oferece uma experiência operacional mais eficiente aos advogados, automatizando a gestão e criação de documentos, por meio de elaboração de contratos específicos para cada caso. Alguns dos clientes da Linte conseguiram reduzir em 80% o custo de horas e de envolvimento de profissionais com a automação de documentos.A startup oferece três tipos de serviço em sua plataforma: automação de documentos (lógica computacional para criação rápida de documentos e eliminação de templates e minutas), gestão inteligente de contratos (controle e total visibilidade sobre informações e fluxos de trabalho através de filtros inteligentes, controle de prazos e obrigações contratuais) e workflows customizados (colaboração entre times para produzir documentos de maneira mais rápida e intuitiva). A empresafront end engineer, back end engineer, SDR (4), account executive (2), Tech BP e product manager. Para se candidatar acesse: https://linte.gupy.io/



Martin Brower Brasil