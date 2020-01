Três passos para sair da zona de conforto em 2020

É fundamental ter compreensão do que almeja para alcançar os objetivos e acertar nas escolhas (foto: 41330/Pixabay )



Você provavelmente em algum momento já se questionou sobre algo ou alguma atitude que fez simplesmente pela força do hábito. A rotina é a maior culpada pelas escolhas tomadas no dia a dia, já que a partir dela optamos pelo caminho mais fácil e o qual estamos acostumados.



Muito importante é o autoconhecimento no processo de escolhas e tomada de decisão, pois deixará claro qual é o seu propósito de vida. Aliado a isso, é fundamental a avaliação da origem das alternativas e consequências das possíveis escolhas, pois uma decisão consciente sempre é acompanhada de uma boa dose de reflexão.





O poder de decisão é a prática contínua da ponderação baseado no seu autoconhecimento, algo que o conduz à consequência de uma vida com propósito. "Para toda decisão, sempre vai existir uma consequência e por isso é necessário direcionar o seu pensamento para um objetivo, almejar e ter metas, assim será mais assertivo nas suas escolhas. As nossas decisões têm muito poder", alerta Bonoldi.





O cérebro humano é condicionado a hábitos, por isso a complexidade no poder de escolha em tomar decisões. De acordo com o neurocientista britânico Chris Frith, do University College, localizada em Londres, 90% do que nosso cérebro faz nunca chega à consciência.



Em seu livro A contrapartida, Uranio Bonoldi mostra como decisões e escolhas muitas vezes geram graves consequências, por serem tomadas valorizando aquilo que é externo a nós e não aos nossos valores, ao nosso ser. Por isso, é importante ter compreensão do que você realmente almeja, do que faz sentido e das suas escolhas para alcançar seus objetivos.



Para ajudar nesse desafio, Uranio Bonoldi lista três dicas para alcançar suas metas.





Encontre seu objetivo

Muitas pessoas ainda não têm ideia de qual caminho seguir ou o que fazer da vida, por isso é importante saber o que realmente te faz feliz. "O primeiro passo é encontrar o objetivo que o motive. Não basta simplesmente dizer "eu quero" e esperar que se realize. Tem a ver com um processo que começa com um desejo de alcançar, que te mova para a ação e termina com persistência e objetivo alcançado", sugere Bonoldi.



Trace metas





Depois de ter claro seu objetivo, defina as metas e estabeleça prazo para cada uma delas. De acordo com Uranio Bonoldi, ter grande interesse e estar motivado a cumprir os passos para concretizar seus objetivos é o ponto mais importante. "Quando pensar no que deseja deve-se levar em conta que existe um propósito para que você busque alcançá-lo. Se há pouco interesse no resultado, se não for algo que realmente te motive, as chances de se concretizar são mínimas", pois, ao menor obstáculo, sua chance de desistir será grande. Ao contrário, se o propósito é claro e o que você almeja te motiva à ação, não importa quão grande ou difícil sejam transpor obstáculos, você irá fazê-lo um após outro com toda energia, orienta Bonoldi.



Mantenha o foco





"Depois de ter o objetivo em mente e saber qual caminho seguir para alcançá-lo, é preciso manter o foco e seguir em frente na sua decisão", conta Uranio. Uma pessoa fica facilmente sobrecarregada quando se concentra em várias tarefas e informações numa mesma época. Com a falta de foco é menos provável que se cumpra qualquer dos objetivos propostos, principalmente se eles exigem um forte esforço emocional ou mental. Por isso, concentre-se e siga na direção do seu objetivo.